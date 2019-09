Di Leo: „Bei den Balingern weiß man nie“

Mehr als fünf Jahre ist es her, dass der VfB Friedrichshafen zuletzt gegen die TSG Balingen II verlor. Die letzte Niederlage datiert vom 30. Mai 2014. Am Samstag um 15.30 Uhr hat der VfB die Chance, diese Serie in Balingen auszubauen. Theresa Gnann hat mit Daniel Di Leo (Archivfoto: Alexander Hoth) darüber gesprochen, wie der VfB in die Partie gegen den Zwölftplatzierten geht.

Herr Di Leo, Sie wissen, wie man gegen Balingen gewinnt, oder?

Ganz so einfach ist das leider nicht. Bei den Balingern weiß man nie, welche Spieler aus der Ersten in die Zweite rücken. Das ist eine gute Mannschaft. Die stehen zu Unrecht so weit hinten. Aber sie haben einen dünnen Kader. Mal sehen, was die von oben kriegen.

Kann der VfB denn personell aus den Vollen schöpfen?

Leider nicht. Eugen Strom, Sascha Hohmann, Julian Neu, Ugur Tuncay und Frieder Ströbele fehlen komplett. Wir nehmen zwei Spieler aus der U23 mit und hoffen, dass wir damit durchkommen. Auch wenn wir gegen Balingen länger nicht verloren haben, waren das immer enge Spiele. Und irgendwann bricht nunmal jede Serie. Ich hoffe nur, unsere tut es nicht diesen Samstag.