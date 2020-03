Auch an der DHBW Ravensburg wird der Vorlesungsbetrieb ab sofort bis einschließlich 19. April 2020 unterbrochen. Es handele sich dabei um eine vorbeugende Verschiebung, die das Wissenschaftsministeirum des Landes angeordnet hat. Dies bedeute, dass bis 19. April keine Präsenzlehrveranstaltungen an den Studienakademien der DHBW Ravensburg stattfinden, erläutert die DHBW in einer Pressemitteilung. Den Studierenden, die mit dem Phasenwechsel ab April an die DHBW Ravensburg zurückkehren, würden verschiedene alternative Lernformen angeboten wie Selbststudium oder Online-Studium: Prüfungen könnten weiterhin wie geplant abgehalten und alle Prüfungsleistungen erbracht werden. Dies gelte für alle Prüfungsformen, auch für individuell betreute Bachelor- und Projektarbeiten.

Die Hochschule bleibe allerdings geöffnet. Bibliotheken und Labore könnten weiter genutzt werden. Die Hochschule empfehle jedoch, auf eBooks zurückzugreifen. Auch die Räume stünden für die Arbeit von Kleingruppen zur Verfügung, heißt es weiter

Praxisphasen bei den Dualen Partnern der DHBW seien nicht vom Erlass des Wissenschaftsministeriums betroffen und seien in Abstimmung mit den Dualen Partnern grundsätzlich weiter möglich. Größere Veranstaltungen finden nicht statt. Besprechungen in kleineren Kreisen oder Beratungen seien möglich. Die Dialogveranstaltung mit Ministerin Bauer am 19. März am Campus Friedrichshafen fällt aus, teilt die DHBW mit.