DHBW Ravensburg: Online-Studieninfotag am 17. November

In ganz Baden-Württemberg können sich angehende Abiturient*innen am Mittwoch, 17. November 2021, über das Studium an den Hochschulen des Landes informieren. Von 9 bis 13 Uhr bietet auch die DHBW Ravensburg einen Überblick über ihr duales Studienangebot. Die Studieninteressierten haben die Möglichkeit, online Vorträge der Studiengänge zu besuchen, Professor*innen und Studierenden ihre Fragen zu stellen, bekommen aber auch über verschiedene Formate wie einen Livestream oder über Filme viele weitere Informationen rund um die Hochschule und das Studium. Auf einer Job-Wall sind die aktuell freien Studienplätze für den Studienstart im Oktober 2022 einzusehen.

Wer die Vorteile eines akademischen Studiums mit vielen praktischen Einblicken und Erfahrungen verknüpfen möchte, der ist an der DHBW Ravensburg an der richtigen Adresse. Ein Studierender der DHBW schließt für die Dauer des Studiums einen dreijährigen Vertrag mit einem Unternehmen ab und belegt parallel dazu einen Studiengang an der DHBW Ravensburg. Theorie- und Praxisphasen wechseln sich ab. Ein Vorteil: Der Studierende steht während der gesamten Praxisphase auf der Gehaltsliste des Partnerunternehmens.

Über Studienkonzept und -angebot gibt der Studieninformationstag am Mittwoch, 17. November, einen Überblick. Das Programm zum Online-Studieninfotag von 9 bis 13 Uhr: Präsentation der einzelnen Studiengänge Wirtschaft und Technik über das Videokonferenzsystem BigBlueButton 9 bis 11 Uhr Livestream „Talkrunden zum dualen Studium“: Wie entscheide ich mich für das richtige Studium? Welche Zulassungsvoraussetzungen muss ich erfüllen? Wie bewerbe ich mich bei einem Unternehmen? Was erwartet mich in meinem Studium? Welche Perspektiven habe ich nach dem Studium? Darüber plaudern studentische Moderator*innen mit verschiedenen Gästen.

Geballte Informationen auf unserer Webseite: Den Campus kennenlernen bei einer Campustour (Film), Partnerunternehmen stellen sich vor (Filme), die Studienscouts Sarah und Marius präsentieren das duale Studium an der DHBW Ravensburg (Film), auf eine Job-Wall sind freie Studienplätze für den Start im Oktober 2022 aufgelistet, die wichtigsten Links und vieles mehr. Die Teilnehmer*innen erhalten nach der Anmeldung zu dem Online-Studieninfotag einen Zugangslink zu den virtuellen Vorträgen. Programm im Detail und Anmeldung unter www.ravensburg.dhbw.de.