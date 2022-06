DHBW Ravensburg: Neuer Studiengang ab Oktober

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Oktober 2022 startet an der DHBW Ravensburg der neue Studiengang Agrarwirtschaft. In dem dualen Studienmodell wechseln sich Theoriephasen an der Hochschule mit Praxisphasen in einem landwirtschaftlichen Betrieb ab. Das neue Angebot stößt dabei in der Region auf großes Interesse. Studieninteressierte können sich bereits bei rund 50 landwirtschaftlichen Betrieben als Partner für das duale Studium bewerben.

Wer an der DHBW Ravensburg studieren möchte, bewirbt sich zunächst bei einem Partnerunternehmen und schließt mit dem Betrieb einen Studienvertrag ab. Studieninteressierte für den neuen Studiengang Agrarwirtschaft haben für ihre Bewerbung dabei aktuell bereits die Wahl aus rund 50 landwirtschaftlichen Betrieben – darunter ökologische oder konventionelle Betriebe, Agrardienstleister, Obsthöfe oder Milchviehhalter, Betriebe mit touristischem Zusatzangebot, das Landwirtschaftliche Zentrum BW (LAZBW) Aulendorf und das Kompetenzzentrum Obstbau Bodensee (KOB) in Bavendorf.

Ziel des geplanten Studienangebots ist es, qualifizierte Fach- und Führungskräfte für eine zukunfts- und wettbewerbsfähige Landwirtschaft auszubilden, es stellt zudem einen Beitrag zur Betriebsnachfolge dar. Die DHBW Ravensburg entwickelt dabei bewusst gemeinsam mit ihren Partnern einen Studiengang in der Region Bodensee-Oberschwaben mit deren landwirtschaftlichen Charakter und Betrieben.

Inhaltlich vermittelt der Studiengang Wissen zur tierischen und pflanzlichen Erzeugung sowie der Agrartechnik. Auf dem Studienplan stehen zudem Fächer wie Bodenkultur und Nährstoffmanagement, Pflanzenschutz sowie Biodiversität und Kreislaufwirtschaft. Wahlmodule ermöglichen die Vertiefung in Spezialgebieten – etwa in der handwerklichen Milchverarbeitung, im Gemüseanbau oder in der Direkt- und Regionalvermarktung.

Auf der Webseite finden Studieninteressierte die Liste der Partnerunternehmen für den Studiengang Agrarwirtschaft: ravensburg.dhbw.de