DHBW Ravensburg druckt 3D-Schutzvisiere in Friedrichshafen

Ärzte und Pfleger sind auf Schutzmasken derzeit angewiesen. Stark im Einsatz sei deswegen derzeit der 3D-Drucker am Technikcampus Friedrichshafen der DHBW Ravensburg. Unter Aufsicht der Laboringenieure Wolfgang Müller und Khamis Jakob entstehen dort laut einer Pressemitteilung Halterungen für Schutzvisiere, wie sie gerade etwa im medizinischen Bereich oder in der Pflege stark gefragt sind.

Die fertigen Exemplare würden nun laut Mitteilung an das Landratsamt übergeben, und zwar an Peter Schörkhuber, stellvertretender Kreisbrandmeister, und an Christoph Keckeisen, erster Landesbeamter. Die Masken würden in der Fieberambulanz an der Messe Friedrichshafen eingesetzt und je nach Bedarf auch an ambulante Pflegedienste und Praxen verteilt.

Nicht nur der 3D-Drucker am Campus Friedrichshafen der DHBW Ravensburg sei aber in der Region derzeit im Dauereinsatz. Auch andernorts wird fleißig gedruckt. Das gehe zurück auf eine Initiative der Elektronikschule Tettnang. Gemeinsam mit dem Klinikum Friedrichshafen hat die Elektronikschule eine Vorlage für eine Halterung entwickelt, in die Laminierfolie eingepasst werden kann.