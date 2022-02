DHBW Ravensburg bietet Online-Studieninfo am 8. März an

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die DHBW Ravensburg bietet ihren Info-Nachmittag am Dienstag, 8. März, in einem Online-Format an. Studieninteressierte können sich für verschiedene Vorträge der jeweiligen Studiengänge in Wirtschaft und Technik anmelden. Beginn ist um 12 Uhr, der letzte Vortrag endet gegen 18 Uhr.

Die Studienberatung sowie Studierende beantworten laut Pressemitteilungen beispielsweise Fragen zur Bewerbung in einem Video-Chatraum. An einer Job-Wall sehen die Studieninteressierten, welche Firmen aktuell noch Studienplätze für den Start im Oktober 2022 anbieten. Erstmals gibt es auch einen Infovortrag zum neuen Studienangang Agrarwirtschaft.

Um an der Veranstaltung teilzunehmen, ist keine Anmeldung erforderlich. Die Seite mit allen Informationen und Zugängen wird einen Tag vor der Veranstaltung auf der Webseite der DHBW Ravensburg veröffentlicht. Die Studieninteressierten haben die Möglichkeit, über den Nachmittag hinweg verschieden der rund 30-minütigen Vorträge zu besuchen.