DHBW bekommt einen neuen Studiengang – eine Mischung aus BWL und Informatik

Die DHBW Ravensburg mit seiner Zweigstelle in Friedrichshafen bietet ab Oktober die Studienrichtung BWL – Digital Business Management an. Die Hochschule reagiert damit laut Mitteilung auf den Bedarf nach gut ausgebildeten Fachkräften an der Schnittstelle zwischen Betriebswirtschaft und Technologie. Ein Schwerpunkt liegt auf dem Bereich Tourismus und Mobilität. Studierende lernen die betriebswirtschaftlichen Anforderungen kennen und werden in ihrem Studium darauf vorbereitet, diese mit der digitalen Transformation zu verknüpfen. Die DHBW Ravensburg bereitet die Studierenden in Theorie und Praxis darauf vor, Prozesse der Digitalisierung zu planen, zu realisieren und zu optimieren sowie neue Produkte und Dienstleistungen in diesem Umfeld zu entwickeln. Professor Alexander Dingeldey baut den Studiengang auf. Kontakt und weitere Infos: dingeldey@dhbw-ravensburg.de