DH-Studierende von ZF erzielen Top-Ergebnisse

Dieser Abschluss kann sich sehen lassen: Die 35 Absolventinnen und Absolventen des Dualen Hochschulstudiums bei ZF haben einen Gesamtschnitt von 1,8 erzielt. Im Rahmen einer Feierstunde mit Führungskräften des Konzerns wurden diese Top-Leistung jetzt feierlich gewürdigt. Adrian Wanner glänzt im Bereich Elektrotechnik mit der Traumnote von 1,0; Sarah Dietz erreichte 1,2 im Studiengang International Business.

Von den herausragenden Resultaten zeigten sich die Führungskräfte, beeindruckt. „Einen Abschluss unter diesen Rahmenbedingungen in Corona-Zeiten ist nicht so einfach und daher umso wertvoller“, sagte Lars Manske, Personalleiter für die produktionsnahen Bereiche am Standort Friedrichshafen. Auch Dr. Hermann Becker, Standortleiter für die produktionsnahen Bereiche, gratulierte den Studentinnen und Studenten zu den großartigen Leistungen und dem Durchhaltevermögen. „Bleiben Sie anpassungsfähig – jede Veränderung macht sehr zufrieden, wenn man diese Herausforderung gemeistert hat“, betonte Becker. Ausbildungsleiter Harald Dämpfle ermutigte die 22 technischen und 13 betriebswirtschaftlichen und Informatik-Studenten: „Haben Sie den Mut, sich weiter zu qualifizieren. Es zahlt sich aus“. 13 Absolventen nahmen diese Aufforderung wörtlich und beginnen im Anschluss an ihr Bachelor-Studium einen Master-Studiengang. Wer kein weiterführendes Studium startet, den hat ZF in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis übernommen.