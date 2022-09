DGH Sand Casting: Hoffnung für rund 265 Beschäftige

Im Juni musste der Automobilzulieferer DGH Sand Casting aus Friedrichshafen Insolvenz anmelden. Seither hat die Suche nach einem Investor für das Aluminium-Sandguss-Unternehmen Fortschritte gemacht. Nach Mitteilung des vom Gericht beauftragten Insolvenzverwalters Franz-Ludwig Danko prüfen derzeit mehrere Interessenten eine mögliche Übernahme des Aluminium-Sandguss-Unternehmens. Unterdessen hat das zuständige Amtsgericht Ravensburg das Insolvenzverfahren eröffnet. Der Geschäftsbetrieb läuft dennoch voll weiter.

„Die erste Resonanz auf den Investorenprozess ist sehr erfreulich“, betonte Franz-Ludwig Danko. Er führt derzeit Gespräche mit mehreren Interessenten, darunter Unternehmen aus der Branche sowie Finanzinvestoren. Es hätten bereits Ortstermine mit Interessenten stattgefunden, weitere Termine seien zeitnah geplant. „Bei den Besichtigungen konnte das Unternehmen mit seinem Sandguss-Know-how und der Leistungsfähigkeit seiner modernen Fertigung sichtlich punkten.“

Das Unternehmen muss die Löhne und Gehälter jetzt wieder selbst erwirtschaften.

Unterdessen habe sich das Tagesgeschäft soweit stabilisiert, dass das Unternehmen den Geschäftsbetrieb auch im eröffneten Insolvenzverfahren fortführen könne – nun wieder unter Vollkosten. Denn mit Verfahrenseröffnung am 1. September endet auch der Insolvenzgeldzeitraum. Das bedeutet, dass das Unternehmen die Löhne und Gehälter der rund 265 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ab sofort wieder selbst erwirtschaften und bezahlen muss.

Um die Fortführung des Geschäftsbetriebs längerfristig abzusichern, hat Danko mit den wichtigsten Kunden des Unternehmens eine sogenannte „Fortführungsvereinbarung“ abgeschlossen. Die vertragliche Vereinbarung läuft bis 31. März 2023 – mit Option auf Verlängerung. „Die Fortführungsvereinbarung gibt uns und den Kunden nun sieben Monate Planungssicherheit“, betont der Insolvenzverwalter. „Diese Zeit wollen wir nutzen, um die Sanierung und Investorensuche weiter voranzutreiben.“

DGH Sand Casting steuert wieder in ruhigeres Fahrwasser

Danko bedankt sich bei den Beschäftigten für deren Einsatz in den vergangenen drei Monaten: „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zeigen großen Einsatz und kühlen Kopf und haben einen großen Anteil daran, dass wir jetzt wieder in ruhigeres Fahrwasser steuern.“

DGH Sand Casting fertigt in Friedrichshafen Aluminium-Sandguss-Teile für die Anwendung in der Automobilindustrie (PKW und Nutzfahrzeuge) sowie in der Energie- und Wärmetechnik. Der Jahresumsatz betrug zuletzt rund 37,8 Millionen Euro.

Wie viele Industrie-Unternehmen leide DGH Sand Casting unter den Folgen der Corona-Pandemie, teilt der Insolvenzverwalter mit. Seit Beginn der Pandemie seien die Umsätze um rund 35 Prozent zurückgegangen. Der Chip-Mangel sowie der Krieg in der Ukraine mit seinen Auswirkungen auf Lieferketten und Energiepreise hatten die Situation zuletzt so verschärft, dass das Unternehmen im Juni Insolvenzantrag stellen musste.