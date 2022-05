Deutschrock mit Thomas Godoj

Der Name Thomas Godoj steht seit inzwischen einer Dekade für handgemachten Deutschrock mit einer Prise Pop. Mit mittlerweile sieben Studioalben blickt der DSDS-Sieger auf ein umfangreiches Repertoire zurück. 2014 gründete er sein Label Tomzillamusik und finanzierte inzwischen drei Studioalben sowie ein Akustikalbum mithilfe von Crowdfundings, die mit Projektsummen von insgesamt über einer halben Million Euro zu den erfolgreichsten Kampagnen im Bereich Musik gehören. Auf diesem Weg bindet er seine Fans in den Entstehungsprozess seiner Musik ein. Auf seiner aktuellen Tour präsentiert er neue Songs aus dem Album „Stoff“ und macht am Freitag, 3. Juni, um 20 Uhr Station im Friedrichshafener Kulturhaus Caserne. Karten an der Abendkasse kosten 30 Euro.