Deutschprüfung: Lehrer müssen auch in Friedrichshafen neu planen

Die Schulleiter an den Häfler Realschule sind sich einig: Für die Schüler kann es auch eine Chance sein, dass die Abschlussprüfung in Deutsch verschoben wird. „Die Schüler haben neun Tage mehr Zeit, um sich vorzubereiten“, sagt die Schulleiterin der Realschule Ailingen, Svenia Bormuth. Trotzdem bringe die verlegte Prüfung den Plan durcheinander.

Das bestätigt auch die Leiterin der Realschule St. Elisabeth, Sabine Schuler-Seckinger. „Viele Kollegen sind verärgert“, sagt sie. Denn einige Termine müssen neu organisiert werden. Es müssen für die Prüfungen neue Aufsichtspläne erstellt werden und auch die Korrekturen, die sich die Lehrer mit einer Partnerschule teilen, müssen neu verteilt werden.

Keine Fake-News

Die Realschüler an beiden Schulen seien trotzdem verunsichert gewesen. „Am Montagabend hat sich die Nachricht schnell verbreitet“, sagt Bormuth. Doch zunächst, so Schuler-Seckinger, seien die Schüler unsicher gewesen, ob es sich dabei um Fake-News handle.

Eigentlich sollten die Zehntklässler an allen Realschulen im Land am heutigen Mittwoch ihre Abschlussprüfung in Deutsch schreiben. Doch weil das Siegel an einem Umschlag mit Prüfungsaufgaben in Bad Urach beschädigt war, wurden die Prüfungen verschoben.