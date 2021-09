Deutschlands talentierteste junge Musiker im GZH

Im Graf-Zeppelin-Haus in Friedrichshafen findet am Donnerstag, 30. September, um 20 Uhr das vorletzte Konzert der Herbsttour „Freigeist“ der Junge Deutschen Philharmonie unter der Leitung von André de Ridder statt. Das Programm kontrastiert Werke musikalischer Freigeister des 21. Jahrhunderts mit solchen der klassisch-romantischen Epoche, heißt es in der Ankündigung des Veranstalters. So erklingen Schumanns Sinfonie Nr. 4 in d-Moll, das Klavierkonzert Nr. 22 in Es-Dur von Mozart mit dem Solisten Kid Armstrong, The Hundred and Twenty von Bryce Dessner und Woodkid und Nicole Lizées 8-Bit Noir. Die Junge Deutsche Philharmonie ist ein Zukunftsorchester bestehend aus den besten jungen Musikern Deutschlands im Alter von 18 und 28 Jahren. Das auf zeitgenössische Musik fokussierte Orchester lässt musikalische Konventionen hinter sich und erweitert ständig den eigenen Horizont.