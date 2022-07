„Deutschlands Superhirn“ verblüfft bei Feier im RITZ in Friedrichshafen

Von Roboter Pepper begrüßt und Deutschlands Superhirn Boris Konrad fasziniert, feierte das RITZ am Freitag sein eineinhalbjähriges Bestehen. Vertreter der beiden Gesellschafter Bodenseekreis und Stadt Friedrichshafen wie Bürgermeister Dieter Stauber und Landrat Lothar Wölfle lobten das Regionale Innovations- und Technologietransfer-Zentrum im Fallenbrunnen als „Leuchtturmprojekt“, das bereits weit über die Region wirke.

Corona verhinderte eine frühere offizielle Eröffnung in 2021, weshalb man nach Geschäftsführer Marian Duram etwas ganz Neues machen wollte und erst nach eineinhalb Jahren feierte.

14-Millionen-Euro-Projekt

Das RITZ habe sich nach seiner Fertigstellung Ende 2020 „toll entwickelt“, das Interesse von Unternehmen aus Digitalisierung und Mobilität an ihm nehme kontinuierlich zu, sagte er. Die große Resonanz zeige, dass das RITZ angekommen ist, freute sich Duram.

Ein Innovationszentrum für die Region, von der Region und mit regionalen Wirtschaftsakteuren: "The idea is not enough" - mit diesem Grundsatz eröffnete dieses Jahr das regionale Innovations- und Technologietransferzentrum in Friedrichshafen.

Einen Rückblick auf die noch kurze Geschichte des Innovations- und Technologiezentrums, die 2013 mit einem Wettbewerb begann, gab Landrat Lothar Wölfle. Die Gesellschafter Kreis und Stadt gaben mit ihrem Einstieg 2016 den Rahmen für das 14-Millionen-Projekt.

„Wir waren Begleiter, nicht die eigentlichen Akteure“, bemerkte Wölfle. Heute seien Stadt und Kreis froh Gesellschafter zu sein, obwohl mancher anfangs von einer „verrückten Idee“ gesprochen habe.

Aus der Flakkaserne wird ein attraktives Gelände

In der Gesamtschau aller innovativen Regionen im Land sei die Bodenseeregion immer ganz vorne dabei, wie jetzt auch mit dem Leuchtturmprojekt RITZ, das allerdings noch „Luft nach oben“ habe für das Einmieten weiterer Unternehmen. Des Landrats Dank galt den Kreisräten wie dem Häfler Gemeinderat sowie dem Land, die zum Gelingen beigetragen haben und es weiter tun.

Bürgermeister Dieter Stauber betonte, die Stadt Friedrichshafen und der Bodenseekreis seien „verlässliche Partner“ für das Leuchtturmprojekt, das zur Weiterentwicklung des Fallenbrunnen beitrage.

Wo 1935 eine Flakkaserne eingerichtet wurde, habe die Stadt sukzessiv Flächen erworben und das attraktive Gelände für kreative Ideen einschließlich des Erhalts einer „Grünen Lunge“ fortgeschrieben.

„Schlüsselindustrien“ siedeln sich an

Arndt Oschmann vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg lobte die Unternehmen, die sich der Mobilität und digitalen Ideen verschrieben haben als Schlüsselindustrien mit einer tragenden Rolle im Land. Diejenigen, die schon vor der Pandemie auf diese Themen gesetzt haben, seien heute im Vorteil und befänden sich auf dem richtigen Weg.

All diesen Entwicklungen im Rahmen der Innovationstechnologie gebe das RITZ Raum, sagte Oschmann. Baden-Württemberg müsse seine Anstrengungen noch verstärken und mit weiteren Investitionen Projekte anstoßen. Europäische Investitionen seien vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine aktuell nicht selbstverständlich.

In 50 Sekunden ein komplettes Kartenspiel merken

Der Neurowissenschaftler und Gedächtnistrainer Boris Nikolai Konrad, als „Deutschlands Superhirn“ bekannt, verblüffte und begeisterte in der Folge mit seinen Mut machenden Nachweisen, wie jeder sein Gedächtnis nachhaltig trainieren kann.

Er hat zahlreiche Weltrekorde im Gedächtnissport aufgestellt, kann sich 201 Namen in 15 Minuten merken, 280 Wörter in dieser Zeit, oder in 50 Sekunden ein komplettes Kartenspiel mit 52 Karten in der richtigen Reihenfolge, wie er erfolgreich nachwies.

Im RITZ nahm er sein Publikum mit, sich 20 Bilder zu merken und verteilte Gedächtnistechniken, mit denen jeder bei entsprechendem Training besser werden kann. Denn: Technik verbessere unser Verhalten und Denken, so Konrad.