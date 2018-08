Deutschland sucht den Superstar in Friedrichshafen

Demnächst startet die 16. Staffel der Casting-Show „Deutschland sucht den Superstar“. Am Montag, 3. September, sucht der Sender RTL auch in Friedrichshafen nach neuen Gesangstalenten für die Show. Das Casting läuft von 14 bis 20 Uhr. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.

Die große Bühne und das größte Abenteuer des Lebens warten auf die, die den Schritt aus der Komfortzone hinaus wagen und den Mut haben, Deutschland zu zeigen, was sie in sich haben, heißt es in einer Pressemitteilung der RTL-Mediengruppe. In insgesamt 40 Städte in Deutschland, der Schweiz und Österreich reisen die mit eingebautem Studio ausgestatteten Castingtrucks auf der Suche nach gesanglichen Ausnahmetalenten und Entertainern.

Das Team der Ufa Show & Factual bietet Bewerbern zwischen 16 und 30 Jahren die Chance, sich beim offenen Casting vorzustellen und entdecken zu lassen. Zum offenen Casting sollten Teilnehmer ihren Personalausweis mitbringen. Minderjährige müssen eine Einwilligungserklärung der Erziehungsberechtigten mitbringen. Bewerber sollten drei Songs vorbereiten und können gegebenenfalls auch ein Instrument mitbringen.

Mehr entdecken: Gesangstalente schaffen Sprung nach Köln