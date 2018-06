Die Südkoreaner sollen kompliziert sein: „Die spielen sehr kompakt.“ Dieser Meinung ist Jose Bravo, Trainer der D-Jugend des VfB. Trotzdem sind er und seine Jungs sicher, dass die Deutschen das Spiel gegen Südkorea gewinnen werden.

Niklas geht davon aus, dass die Südkoreaner in dem Spiel nicht ein einziges Tor schießen werden. Er tippt, dass das Spiel 2:0 ausgehen wird. Emre hat einen Ratschlag für die Deutsche Nationalelf: „Die Mannschaft muss sich auf jeden Fall kompakt halten“, sagt er. Luan sieht ganz klar Kroos als den wichtigsten Spieler und er hat noch einen Favoriten: „Ter Stegen muss ins Tor und Neuer auf die Bank“, sagt er. Wer in Südkorea wirklich gut ist, da sind sich die Jungs unsicher. „Son soll gut sein“, sagt Emre. Aber ansonsten seien die Stürmer nicht gut. „Deutschland kommt also weiter“, sind sie sich sicher. Für den WM-Titel wird es aber nicht reichen. Sie tippen auf Frankreich oder Spanien.