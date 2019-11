Deutscher Meister bringt Kindern Schlittschuhlaufen bei

Kinder ab drei Jahren haben laut einer Mitteilung der Stadt in diesem Jahr erstmals die Möglichkeit, auf der Friedrichshafener Eisbahn auf dem Romanshorner Platz die ersten Schritte im Schlittschuhlaufen zu erlernen.

Die Kurse gibt demnach der 13-jährige Häfler Maurice Marosi, aktueller Deutsche Meister im Inline-Speedskaten und im Nachwuchskader beim Eisschnelllaufen. Die Kurse finden am Samstag, 7. und 14. Dezember jeweils von 9 bis 10 Uhr statt. Die Teilnahme ist kostenlos, es fällt lediglich der Einritt für die Eisbahn (3,50 Euro für den ganzen Tag) an. Vor Ort können gegen einen Aufpreis von 3,50 Euro auch Schlittschuhe ausgeliehen werden. Für die teilnehmenden Kinder gilt Helmpflicht (Skihelm oder Fahrradhelm). Die Teilnehmerzahl ist auf zehn Kinder pro Kurs beschränkt ist, so dass eine vorherige Anmeldung beim Stadtmarketing unter Telefon 07541 / 970 78 13 oder per E-Mail an info@stadtmarketing-fn.de erforderlich ist. Viel Spaß auf der Eisbahn verspricht auch die Eisdisko, schreibt die Stadt weiter. Diese lade am 7. und 14. Dezember dazu ein, bei flotter Musik und stimmungsvoller Atmosphäre von 18 Uhr bis 21 Uhr seine Runden auf dem Eis zu drehen. Bei der Eisdisko fällt demnach lediglich der reguläre Eintrittspreis der Eisbahn an. Alle weiteren Infos rund um die Eisbahn gibt es unter www.eisbahn-fn.de.