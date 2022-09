Deutsche Kür Meisterschaft Discofox

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 3. September fand die Deutsche Discofox Kür Meisterschaft und Süd Deutsche Meisterschaft Discofox in TSC Rot Gold in Sinsheim statt. Mit dabei war das Profi Tanzpaar Hilde und Thomas Schütze aus der Tanzschule No.10.

Es wurde mit der Süddeutschen Meisterschaft begonnen. Dort zeigten Paare in den Leistungsklassen C, B, A und der höchsten Klasse S ihr Können in drei Altersklassen. Aus Friedrichshafen trat das Tanzlehrerpaar Hilde und Thomas Schütze aus der Tanzschule No.10 in der höchsten Klasse S und Altersklasse 2 an. Nach einer starken Vorrunde schaffte es das Häfler Tanzpaar direkt in die Endrunde und konnte sich dort den fünften Platz bei der Süddeutschen Discofox Meisterschaft Altersklasse 2 ertanzen.

Im Anschluss fand die Deutsche Kür Meisterschaft statt, hier präsentieren sich die Paare auf eigener Musik sowie Chorographie zu einem selbst gewählten Thema. Hilde und Thomas Schütze haben eine Kür zum Thema „The Addams Family“ erarbeitet und mit eigenem Musik-Zusammenschnitt sowie Kostüm gepunktet. Dies konnten sie so glaubwürdig und filmreif präsentieren, dass das No.10 Paar den fünften Platz in Deutschland bei der Kür belegte.