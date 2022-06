Deutsche Jahrgangsmeisterschaften im Schwimmen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Vom 24. bis zum 28. Mai fanden in Berlin die Deutschen Jahrgangsmeisterschaften im Schwimmen statt. Mit dabei der Schwimmverein Friedrichshafen.

In der deutschen Hauptstadt, die für viele Sehenswürdigkeiten und kulturelle Attraktionen bekannt ist, fand für Lukas Klimt und Romy Kiefer der sportliche Höhepunkt der Saison statt. Fast 1300 Athleten/innen traten in den Jahrgängen 2004 bis 2009 gegeneinander an. Um bei so einem Event mit schwimmen zu dürfen, müssen strenge Pflichtzeiten erfüllt werden. Sehr erfreulich war es, als sich Lukas (Jg. 04) für alle drei Schmetterlingsdisziplinen und Romy (Jg. 09) für ganze sieben Start qualifizieren konnten. Eine wichtige Zwischenetappe waren dabei die Süddeutschen Jahrgangsmeisterschaften, bei denen Romy den 3. Platz über 50m Schmetterling holen konnte.

Am ersten Wettkampftag standen bei Lukas und Romy gleich morgens die 200m Schmetterling auf dem Programm. Ein harter Brocken, vor allem auf der 50m Bahn. Lukas hatte auf die ersten 150m sogar Anschluss an das Mittelfeld. Er konnte seine Endzeit gegenüber der Qualifikationszeit um ganze 2 Sekunden steigern.

Der zweite Wettkampftag begann mit einem Sprint über 50m Schmetterling. Lukas konnte sich mit sehr guten 00:26,72 Platz 17 sichern und blieb nur leicht hinter seinem Potential zurück. Romy schwamm sogar ein Zehntel schneller als ihre Bronzezeit bei den Süddeutschen und wurde 24. Bei den 100m Rücken, nur eine halbe Stunde später, platzierte sie sich mit guten 01:11,96 im Mittelfeld.

Der Donnerstag und Freitag bot für Lukas eine Pause, während Romy über 200m Lagen, 50m Rücken weiterhin eine starke Leistung erbrachte.

Den Abschluss der Veranstaltung bildete für Lukas am Samstag die 100m Schmetterling. Die ersten 50m ging er als Acht-Schnellster an, konnte auf der zweiten Hälfte die Geschwindigkeit leider nicht halten und verpasste um zwei Hundertstel den Sprung unter die magische 1 Minute Grenze. Romy konnte das Event mit jeweils einem großartigen Platz 15 über 100m Schmetterling und 200m Rücken beenden.

Beide Sportler/innen bewiesen allein durch ihre Qualifikation, dass sie in ihrem Jahrgang zu den Besten Deutschlands gehören. Die tollen Platzierungen unterstreichen diese Tatsache. Der Schwimmverein Friedrichshafen freut sich mit Lukas und Romy und wünscht beiden weiterhin viel Spaß und Erfolg am Training und in Wettkämpfen.