Deutsche Beachvolleyballerinnen scheiden im Achtelfinale aus

Beim ersten Turnier der neuen Volleyball World Beach Pro Tour 2022 in Tlaxcala (Mexiko) sind alle drei deutschen Frauenteams im Achtelfinale gescheitert. Neben Svenja Müller und Cinja Tillmann war am vergangenen Wochenende also auch für die Friedrichshafenerin Julia Sude mit ihrer Teampartnerin und die Immenstaaderin Chantal Laboureur mit ihrer Mitspielerin Sarah Schulz in der Runde der letzten 16 Schluss.

Mit diesem Ergebnis konnte Laboureur leben: Sie freute sich, überhaupt ins Hauptfeld gekommen zu sein. „In den ersten Tagen haben wir die Höhe (2400 Meter) wirklich gespürt, aber jetzt ist es viel besser. In der Quali zu spielen ist immer hart und wir sind glücklich, dass wir das geschafft haben“, sagte die 32-jährige Immenstaaderin, die in Mexiko ihr 100. internationales Beachvolleyballturnier spielte. Der Einzug ins Hauptfeld gelang mit einem 2:0 (21:15, 21:19)-Erfolg gegen das kanadische Duo Brandie/Bukovec. Im Hauptfeld genügten Laboureur/Schulz dann ein 2:0 (21:14, 21:11) gegen Lidy/Leila aus Kuba, um trotz einer 1:2 (17:21, 21:17, 11:15)-Pleite gegen das brasilianische Team Barbara/Carol – Sieger des Turniers – ins Achtelfinale einzuziehen. Dort endete die Reise jedoch: Gegen Day/April (USA) gab es ein 0:2 (20:22, 18:21).

Ohne Qualifikation ging es für Borger/Sude los. Nach zwei 2:0-Siegen im Hauptfeld mussten sich die Friedrichshafenerin und Borger mit 1:2 gegen Böbner/Vergé-Dépré (Schweiz) geschlagen geben.