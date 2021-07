Deutlicher Auswärtssieg für den TC Friedrichshafen

Die Herren des TC Friedrichshafen haben den zweiten Erfolg in der diesjährigen Verbandsligasaison eingefahren. Auf das 7:2 gegen Schwäbisch Hall folgte nun am Sonntag ein 8:1-Auswärtssieg beim Tabellenschlusslicht TC Sigmaringen. Damit haben sich die Häfler Tennisspieler auf Platz drei vorgeschoben.

Umzug in die Halle

In Sigmaringen kompensierte der TCF dabei das Fehlen von seiner Nummer 1 Adam Bronka. Jakob Feyen, Elias Lagger, Noah Elser und Tobias Buhmann gewannen jeweils in zwei Sätzen. Auch Mannschaftsführer Johannes Ritter gewann sein Duell, nachdem er den ersten Satz gegen Maximilian Lang noch mit 2:6 verloren hatte. Als der Regen einsetzte, musste die Partie zwischen den beiden in die Halle verlegt werden. Und das sei Ritter zugutegekommen, berichtete der TCF in seiner Pressemitteilung. So gewann er den zweiten Satz mit 6:3 und den Match-Tiebreak mit 10:4. Die Doppel in der Halle gingen ebenfalls an die Häfler, die einzige Pleite im Einzel musste Noah Wallace einstecken.

Doppelt im Einsatz waren an diesem Wochenende Jakob Feyen und Elias Lagger. Beide spielten auch im Heimspiel der U18-Junioren gegen den TC Tübingen mit und halfen mit ihren Siegen, die Tabellenführung in der Verbandsstaffel zu festigen.

Ebenfalls an der Spitze stehen die TCF-Herren 55, die am vergangenen Wochenende das Verbandsliga-Topspiel gegen den TA SV Mähringen mit 7:2 für sich entschieden. Weitere Siege gelangen den Herren 60, die den TC Baindt in der Verbandsliga mit 6:3 schlugen, und den Herren 2, die in der Bezirksoberliga mit 5:4 gegen den TK Ulm und den ehemaligen Weltranglistenspieler Karel Vesecky gewannen.