„Deutliche Steigerung“: RRPS-Vorständin spricht über Rüstungsgeschäft – und das finanzielle Risiko

Thelse Godewerth ist seit Januar 2022 Chief People Officer und Arbeitsdirektorin im Vorstand von Rolls-Royce Power Systems in Friedrichshafen. Sie verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in Führungspositionen in den Bereichen Personal, Unternehmens- und Organisationsentwicklung und übernahm in diesen Funktionen unter anderem auch Verantwortung für die Bereiche Finanzen, Gesundheit und Sicherheit, Immobilien und Kommunikation. Im Januar 2021 übernahm Godewerth die globale Leitung der Funktionen Personal & Organisationsentwicklung von Rolls-Royce Power Systems. Zuvor verantwortete sie die Funktion Personal & Organisationsentwicklung bei einem international führenden Anbieter von Laborprodukten. Weitere Stationen umfassten die Rolle der geschäftsführenden Gesellschafterin eines Beratungsunternehmens, die Leitung der Unternehmens- und Personalentwicklung einer deutschen Verlagsgruppe sowie ihre Tätigkeit im Strategiebereich der Niedersächsischen Staatskanzlei in Hannover. Godewerth studierte Politik, Wirtschaft und Psychologie an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf und schloss dort auch ihre Promotion ab.

Rolls-Royce Power Systems (RRPS), der weltweit renommierte Hersteller großer Dieselmotoren aus Friedrichshafen, befindet sich im größten Wandel der Unternehmensgeschichte. Arbeitsdirektorin Thelse Godewerth hat sich mit der „Schwäbischen Zeitung“ über die aktuellen Krisen, den Umbau des Motorenbauers zum Lösungsanbieter und das Megathema Wasserstoff unterhalten.

Frau Godewerth, wir sind derzeit umringt von Krisen: Krieg, Inflation, Lieferketten, Energie. Welche dieser Krisen fordert RRPS denn am meisten heraus?

Wir stehen an einem Wendepunkt. Die einzelnen Krisen lassen sich nicht mehr voneinander trennen oder gegeneinander abwägen, sie verschmelzen zu einem tiefgreifenden Wandel, der die ganze Branche betrifft. Aktuell können wir auch noch nicht abschätzen, wie sich Krieg, Inflation und Risiken langfristig entwickeln und auswirken.

Die Frage ist für mich daher eher, welche Aspekte man fokussiert. Als Rolls-Royce Power Systems arbeiten wir schon länger an einer Transformation hin zur Klimaneutralität, die uns sehr viel abverlangt. Doch nun ergeben sich zusätzlich auch andere Chancen, die wir ergreifen wollen.

Was heißt das konkret?

Wir müssen die Krisen meistern und zugleich die Transformation des Unternehmens bewerkstelligen. Wir bauen praktisch das Haus um, in dem wir wohnen – und gleichzeitig tobt draußen der Sturm. Wir brauchen hierfür gute Führungskräfte, die klar, aber auch menschlich führen.

Können Sie das Haus, das Sie umbauen, im Winter noch heizen? Ist vor dem Hintergrund der Energiekrise die Produktion gesichert?

Wir schauen da sehr genau hin und handeln. Wir haben unseren Gasverbrauch um 30 Prozent reduziert. Bis zu 60 Prozent können wir maximal gehen, bis dahin sind wir weiter produktionsfähig. Wir nutzen unter anderem unsere eigenen Blockheizkraftwerke und nachhaltig erzeugten Strom aus unserem Solarenergiepark in Tengen. Natürlich weiß keiner was noch passiert. Aber hier und heute kann ich sagen, das Thema ist derzeit unter Kontrolle.

Funktionieren die Lieferketten?

Ein riesiges Thema. Auf der einen Seite haben wir die beste Auftragslage der Geschichte – 53 Prozent über dem Vorjahr. Auf der anderen Seite bekommen wir Produkte nicht raus zum Kunden, weil Teile fehlen. Das ist ein großes Dilemma. Einige unserer Lieferanten stehen gerade vor großen Herausforderungen. Das müssen wir im Auge behalten.

Denken Sie darüber nach, Zulieferer zu stützen?

Stand heute sind solche Maßnahmen bei uns noch nicht notwendig.

Die aktuelle Energiekrise ist auch eine Chance für einen Energieanlagenbauer. Richtig?

In den vergangenen Jahren hat das Thema Net Zero – der Weg zur Klimaneutralität – eine ganz andere gesellschaftliche Aufmerksamkeit erfahren. Von einem Nice-to-have ist es ein Must-have geworden. Das spiegelt sich in den Gesprächen mit unseren Kunden, und die Akzeptanz hilft uns, unsere neuen Technologien dort zu platzieren.

Aber die meisten Aggregate, die Sie bauen, werden noch mit Diesel oder Gas betrieben?

Derzeit noch, ja. Aber wir haben einen klaren Fahrplan. Unser Ziel ist das Jahr 2030. Bis dahin wollen wir ein Drittel unserer Technologie klimaneutral haben und 35 Prozent unserer CO2-Emissionen einsparen – gegenüber dem Wert von 2019. Das wird uns durch unterschiedliche Technologien gelingen, die wir gerade entwickeln – unter anderem auch auf Basis von grünem Wasserstoff.

Die Rüstung bietet ebenfalls Chancen?

Wirtschaftlich durchaus. Und die Erträge mit Antriebslösungen für Marine und Landverteidigung ermöglichen uns die Finanzierung des Wandels zur Klimaneutralität.

Wie groß ist der Anteil der Rüstungsproduktion am Umsatz? Das dürfte mehr werden, oder?

In der Vergangenheit betrug der Anteil des Verteidigungsgeschäfts zwischen neun und zwölf Prozent unseres Umsatzes. Wir gehen jetzt von einer deutlichen Steigerung aus. Das zeigt sich aktuell am Auftragseingang. Insbesondere das Servicegeschäft wächst. Aktuell müssen aus bekannten Gründen viele Landfahrzeuge gewartet werden.

Sie partizipieren auch am 100-Milliarden-Sondervermögen für die Bundeswehr?

Ja, davon gehen wir aus. Bei Antrieben für militärische Landfahrzeuge haben wir eine marktführende Position. Wir gehen gerade deutlich in Vorleistung und blocken schon jetzt Produktionskapazitäten, um Bedarfe zeitnah bedienen zu können. So tragen wir aber auch gerade das finanzielle Risiko. Hier wäre mehr Planungssicherheit im Bestell- und Vergabeprozess wünschenswert. Unter anderem planen wir ja einen Aufbau von 450 Stellen bis 2031.

In der Vergangenheit haben viele Firmen, auch Power Systems, über ihr Rüstungsgeschäft nicht so gern geredet. Ändert sich das?

Unsere Kunden wünschen sich bei diesem Thema Diskretion. Durch den Krieg in der Ukraine ist die Akzeptanz für das Thema gesellschaftlich sicher gestiegen. Heute wird das Thema Verteidigung der wehrhaften Demokratie zugeordnet, dem ich auch persönlich folgen kann.

Spielt das Thema auch eine Rolle, wenn Sie neue Mitarbeiter suchen?

Wer sich für uns entscheidet, macht sich vorher schon klar, dass es auch einen Teil in unserer Firma gibt, der im Verteidigungsgeschäft tätig ist. Damit leisten wir unseren Beitrag dazu, dass Deutschland sicher ist.

Wie läuft das Thema „New Work“ – also die vor rund einem Jahr vereinbarte Möglichkeit für die Beschäftigten, soweit es der Arbeitsplatz zulässt, zwölf Tage im Monat mobil zu Hause zu arbeiten?

Wir ziehen das Thema durch – an allen Standorten weltweit. Es funktioniert gut, auch wenn es natürlich einzelne Verbesserungsmöglichkeiten gibt. Wir handhaben das Thema aber sehr diszipliniert.

Die Motorbaureihe 4000 wird aber noch in der Fabrik gebaut?

Ja, und das wird auch so bleiben. (lacht) Weil an vielen Stellen die Arbeit von zu Hause gar nicht möglich ist, sind wir bei unserer Regelung auch nicht auf 100 Prozent Homeoffice gegangen. Wir wollen die kulturelle Balance in der Belegschaft und die Identität in der Firma erhalten. Bei allem „New Work“ möchten wir auch das Miteinander bewahren.

Thema Frauenquote: Wollen Sie die bei Power Systems erhöhen?

Die Frauenquote ist noch nicht sehr hoch, was ja typisch ist für Industrieunternehmen. Aktuell liegt sie bei 21 Prozent außerhalb der Produktion, in Führungspositionen bei 13. Das reicht mir auf keinen Fall. Es unterscheidet sich aber auch sehr in den einzelnen Bereichen. So ist die Produktion traditionell stärker männlich besetzt. Insgesamt soll die Frauenquote bei uns steigen.

Es arbeiten mittlerweile 89 unterschiedliche Kulturen bei Rolls-Royce Power Systems.

Wir können und wollen es uns nicht leisten, auf qualifizierte Frauen zu verzichten – aus wirtschaftlichen Gründen und auch aus gesellschaftlicher Verantwortung. In Sachen Diversity sind wir schon heute sehr gut unterwegs. Es arbeiten mittlerweile 89 unterschiedliche Kulturen bei Rolls-Royce Power Systems. Damit sind wir sehr zufrieden.

Sie stocken auch Ausbildungsplätze in Friedrichshafen auf?

Ja, von 70 auf insgesamt 100. Das Thema Ausbildung hat einen hohen Stellenwert für uns. Es ist großartig, was unser Ausbilder-Team leistet. Sie bilden nicht nur die Berufsgruppen technisch und inhaltlich aus, sondern sie stellen die Menschen „ins Leben“.

Hier haben wir einen gesellschaftlichen Auftrag. Es ist aber auch wirtschaftlich wichtig für uns. Talente sind rar. Und wer bei uns eine Ausbildung macht, bleibt in der Regel lange im Unternehmen. Ein Invest, das sich für uns alle lohnt.

Auch im Vorstand tut sich einiges. CEO Andreas Schell geht am 15. November zur EnBW, Jörg Stratmann folgt ihm nach. Zudem wird der Vorstand durch den neuen Finanzchef Andreas Strecker auf vier Köpfe vergrößert. Sicher ein sehr spannender Prozess?

Ich finde die Personalentscheidungen vor allem sinnvoll. Ich freue mich sehr, dass wir so schnell wieder ein gutes Führungsteam zusammen haben. Jetzt wissen die Mitarbeiter, wie es weitergeht.

Sie beschäftigen sich intensiv mit dem Thema Wasserstoff. Es gab inzwischen auch einen Zukauf. Wo steht RRPS bei diesem Thema?

Unser Ziel ist es, dass wir zum Lösungsanbieter für unsere Kunden werden. Verschiedene Komponenten müssen zusammenspielen, um klimaneutrale Technologien voranzutreiben. Wir haben unlängst die Firma Hoeller gekauft, um das Thema Elektrolyse an Bord zu holen. Durch unsere Dienstleistungen und Produkte können sich unsere Kunden unabhängiger von externer Energie machen. So werden sie zum Beispiel die Möglichkeit haben, eigenen Wasserstoff herstellen.

Wasserstoff ist für den Standort Baden-Württemberg ein Wettbewerbsfaktor.

Daneben werden wir selbst bald der größte Konsument von Wasserstoff am Bodensee sein. Wir brauchen ihn für unsere eigene Energieversorgung, aber auch, um unsere Produkte zu testen, die mit Wasserstoff betrieben werden. Wir wollen Wasserstoff selbst erzeugen, sind aber mit dem Land auch in Gesprächen, wie man eine umfangreichere Versorgung für den Bodenseekreis sicherstellen kann. Wasserstoff ist für den Standort Baden-Württemberg ein Wettbewerbsfaktor. Andere Unternehmen am See könnten an einer durchgehenden Versorgung partizipieren. Der Dialog ist sehr konstruktiv.

Welchen Umsatzanteil hat das Thema Wasserstoff?

Wir entwickeln die Technologien gerade, noch ist das eine Investition. Die Markteinführung der Brennstoffzelle für die stationäre Energieversorgung steht zum Beispiel für 2024 auf dem Fahrplan. Aber in Zukunft erwarten wir ein starkes Wachstum in diesem Bereich.

Wird der Verbrennermotor komplett verschwinden?

Das kann ich mir nicht vorstellen. Wir sind in 13 verschiedenen Industrien aktiv, die sich unterschiedlich schnell transformieren. Bis 2030 wollen wir die Emissionen um 35 Prozent reduzieren. Das heißt aber auch, wir werden dann immer noch Verbrenner bauen. Die Frage dabei ist, mit was betanken wir diese. Hier sind neben Diesel auch Gas, Wasserstoff und synthetisch erzeugte, nachhaltige Kraftstoffe einsetzbar. Unsere wichtigsten Motorbaureihen – der 2000er und der 4000er – werden schon ab 2023 für „Sustainable Fuels“ kompatibel und auch zertifiziert sein. Der Diesel wird künftig eine untergeordnete Rolle spielen, die Verbrennungstechnologie wird aber weiter ihren Platz haben.