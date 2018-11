Fast alle aktiven Handballteams aus Friedrichshafen und Umgebung sind am Wochenende im Einsatz. Während die Herren I der TSG Ailingen sowie die beiden ersten Mannschaften der HSG Friedrichshafen-Fischbach die eigenen Fans im Rücken wissen, müssen andere Vereine auswärts antreten. Die Begegnungen in der Übersicht:

Bezirksliga Herren: HSG Friedrichshafen-Fischbach I – HV RW Laupheim II (Samstag, 17. November, 20 Uhr, Sporthalle Fischbach): Auch aufgrund der Rückkehr einiger Stammkräfte – wie beispielsweise Fabian Pentzlin, Stefan Dohrn, Martin Westerholt und des angeschlagenen Markus Schöberl – rechnet sich Rolf Nothelfer, Cheftrainer der Häfler Bezirksliga-Handballer, im Heimspiel gegen Laupheims Zweite gute Chancen aus. „Gegen den momentanen Tabellenletzten fordere ich einen Sieg“, gibt Nothelfer ein klares Ziel aus. „Die Jungs müssen jetzt liefern, auch weil wir wieder eine bessere Abwehr stellen können.“

Bezirksliga Damen: HSG Friedrichshafen-Fischbach – SC Vöhringen (Samstag, 18 Uhr, Sporthalle Fischbach): „Nach den Niederlagen gegen Langenau-Elchingen im Pokal und in der Liga, wollen wir das im Heimspiel gegen Vöhringen wieder besser machen. Es sollten langsam mal wieder Punkte her“, betont HSG-Coach Damir Turnadzic, der von seiner Mannschaft eine deutliche Steigerung in der Abwehr erwartet. „Sollte uns das gelingen, ist aus meiner Sicht ein Sieg drin.“ Auch kadermäßig sollte die HSG FF durch die Rückkehr von Laura Henrichs und die eine oder andere A-Jugendliche wieder etwas besser aufgestellt sein.

Bezirksliga Damen: SG Ulm & Wiblingen – TSG Ailingen (Samstag, 18 Uhr, Tannenplatzhalle in Ulm-Wiblingen): „Die Mädels haben im letzten Spiel (26:14 gegen Lehr II, die „Schwäbische Zeitung“ berichtete) endlich gezeigt, was sie können“, sagt TSG-Coach Jürgen Frank vor dem Auswärtsspiel bei Ulm & Wiblingen. „Gerne möchten wir das wieder zeigen und brauchen dafür eine kompakte Abwehr.“ Außerdem haben die Ailingerinnen unter der Woche im Training an ihrer Chancenauswertung gearbeitet. Hier hatte die TSG – auch zu Beginn der Partie gegen Lehr II – noch einige Schwächen offenbart.

Bezirksklasse Damen: SV Schemmerhofen – TV Kressbronn (Sonntag, 18. November, 17 Uhr, Mühlbachhalle in Schemmerhofen): „Und täglich grüßt das Murmeltier.“ So oder so ähnlich muss es Stefanie Raaf, Trainerin der „Seesterne“ aus Kressbronn, gerade gehen. Wenn man „täglich“ nun durch „wöchentlich“ ersetzt, ist der Vergleich noch passender. Denn auch in Schemmerhofen muss Raaf auf einige Stützen ihrer Kressbronner Mannschaft verzichten. „Wir werden dennoch wieder alles geben“, verspricht die TVK-Übungsleiterin.

Kreisliga A Herren: MTG Wangen III – HSG Friedrichshafen-Fischbach II (Samstag, 19 Uhr, Argenhalle in Wangen): Höchstwahrscheinlich in einer recht übersichtlichen Besetzung macht sich die Zweite der Häfler Handballer am Samstagabend auf den Weg ins Allgäu. Dort wartet auf die Mannschaft von Coach Elvir Alibasic eine echte Mammutaufgabe. Schließlich führt die Dritte der MTG das Klassement mit vier Siegen unangefochten an. Folgerichtig wird es für die Gäste schwer, den „alten Hasen“ aus Wangen ein Bein zu stellen.

Kreisliga A Herren: TSG Ailingen – TG Bad Waldsee (Samstag, 20 Uhr, Sporthalle Ailingen): Um am Tabellenführer aus Wangen dranzubleiben, ist Verlieren aus TSG-Sicht quasi verboten. Gut aus Ailinger Sicht, dass die Zweite am Wochenende spielfrei ist und Trainer Peter Rossi somit ein recht breit aufgestellter Kader zur Verfügung stehen sollte. Dennoch sollten die Ailinger Handballer nicht den Fehler machen, den Tabellenletzten aus der Kurstadt zu unterschätzen. Im Vorjahr hatte man der TG Bad Waldsee keine Chance gelassen.

Kreisliga B Herren: HSG Langenargen-Tettnang III – FC Kluftern (Samstag, 18 Uhr, Carl-Gührer-Halle in Tettnang): Ein interessantes Lokalderby dürfte auf die Handballfans warten, die sich am Samstagabend in Tettnang einfinden. Denn dann trifft die Dritte aus Langenargen-Tettnang auf die Handballer aus Kluftern. Beide Kontrahenten hatten vergangenes Wochenende das Nachsehen und dürften daher auf Wiedergutmachung aus sein.