Während die Herren I und die Damenmannschaft der HSG Friedrichshafen-Fischbach in der Handball-Bezirksliga auf Reisen sind, dürfen die Ailinger Teams sowie der FC Kluftern in der Bezirks- und in den Kreisligen vor den eigenen Fans ran. Dabei geht es in der Ailinger Sporthalle gegen Lokalrivalen um Punkte. Die Begegnungen in der Übersicht:

SC Lehr – HSG Friedrichshafen-Fischbach I (Samstag, 20. Oktober, 20 Uhr, Sporthalle Ulm-Nord in Ulm-Lehr): „Wir haben unter der Woche ohne Harz trainiert und hatten in der Vergangenheit bereits bewiesen, dass wir auch ohne spielen können“, erklärt Rolf Nothelfer, Trainer der Häfler Bezirksliga-Handballer, im Vorfeld der Partie beim SC Lehr. „Wichtig wird sein, dass wir eine gute Abwehr stellen und die Aufgabe mit der nötigen Einstellung angehen.“ Obwohl die erste Mannschaft der HSG FF nicht komplett sein wird, glaubt Nothelfer an den Erfolg des Teams. Doch Vorsicht: Die Hausherren sind momentan Tabellendritter.

SG Ulm & Wiblingen – HSG Friedrichshafen-Fischbach (Samstag, 18 Uhr, Tannenplatzhalle in Ulm-Wiblingen): „Ich erwarte einen sehr jungen Gegner, der seine Stärken im Tempospiel hat“, analysiert Damir Turnadzic, Coach der Häfler Bezirksliga-Handballerinnen, den Kontrahenten aus Ulm. „Darauf müssen wir gut aufpassen“, fügt er hinzu. Um bei der SG zu bestehen, gelte es in der Defensive gut sortiert zu sein und im Angriff die richtigen Lösungen zu finden. Traditionell wird das Häfler Team von der A-Jugend unterstützt.

TSG Ailingen – TG Biberach II (Samstag, 18.10 Uhr, Sporthalle Ailingen): „Wir sind zuversichtlich, dass der Knoten nun endlich platzt, weil wir nach der Niederlage im Stadtderby gegen die HSG Friedrichshafen-Fischbach intensiv trainiert haben“, sagt Jürgen Frank, Trainer der Ailinger Bezirksliga-Handballerinnen, vor dem Heimspiel gegen die Reserve aus Biberach. Um – wie in der vergangenen Spielzeit – gegen die Gäste erfolgreich zu sein, sollte sich die TSG in der Abwehr und bei der Abschlussquote verbessern. Diese beiden Faktoren hatten in den ersten beiden Saisonspielen nicht gepasst.

TSG Ailingen I – HSG Friedrichshafen-Fischbach II (Samstag, 20 Uhr, Sporthalle Ailingen): Auf ein Duell zwischen den Herrenteams dieser beiden Vereine haben Handballfreunde aus der Region lange warten müssen. In den vergangenen Spielzeiten gingen sich Ailingen und die Häfler Spielgemeinschaft ligatechnisch stets aus dem Weg. Nun trifft man sich also in der Kreisliga A wieder. „Mit einem vollen Kader und der Einstellung aus dem Spiel gegen Lustenau rechnen wir uns einen Sieg aus“, betont TSG-Coach Peter Rossi. „Entscheidend wird sein, dass die Abwehr abermals präsent ist. Dort gewinnt man Spiele.“ Diese Erfahrung machte auch die Häfler Reserve, die mit der Empfehlung eines 34:10-Kantersieges gegen Weingarten II beim Nachbarn auftritt – nur in welcher Besetzung? Zuletzt hatte die HSG FF II aufstellungstechnisch abermals ein komplett anderes Gesicht gezeigt.

TSG Ailingen II – HSG Langenargen-Tettnang III (Samstag, 16.20 Uhr, Sporthalle Ailingen): Zuvor steigt in der Ailinger Sporthalle bereits der erste Teil der Derbytime, wenn sich die TSG II mit den Herren III aus Langenargen-Tettnang in der Kreisliga B misst. Dieses Mal wohl mit einem breiteren Kader als zuletzt in Vorarlberg. „Wie im Heimspiel gegen Kluftern soll uns die heimische Halle mit den Fans dabei helfen, den zweiten Sieg einzufahren“, gibt Peter Rossi, der Spielertrainer Marcello Ficht unterstützt, zu Protokoll.

FC Kluftern – HC Hohenems II (Samstag, 18 Uhr, Brunnisachhalle in Kluftern): Heimrecht genießen am Samstag auch die FCK-Handballer aus Kluftern, wenn sich die Mannschaft von Trainer Reinhard Gessinger in der Kreisliga B mit der zweiten Mannschaft des HC Hohenems auseinandersetzen darf. Keine leichte, jedoch auch keine unlösbare Aufgabe.