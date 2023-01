Zuvor ist die Männermannschaft der SG Ailingen-Kluftern im Einsatz. Der Aufsteiger rangiert auf Rang acht in der Bezirksklasse und möchte in der Rückrunde „alles versuchen, die Klasse zu halten“, heißt es auf der Vereinshomepage. Am Samstag erwartet die SG den Vierten TSV Blaustein II (18 Uhr).

Die TSG Ailingen hat in der Frauenhandball-Bezirksliga den Kurs Wiederaufstieg eingeschlagen. Nach der Hinrunde steht das Team von Trainer Lars Rossi an der Tabellenspitze. Vor allem dank der Heimstärke (vier Siege in vier Spielen), die auch nach Jahreswechsel erhalten bleiben soll. Erster Gegner zum Rückrundenstart ist der SV Tannau. Das Derby in der Sporthalle Ailingen beginnt am Samstag um 20 Uhr.

Unentschieden im Hinspiel

Insbesondere für Tannaus Trainerin Andrea Vogel ist das ein besonderes Spiel. Neben ihrer Aufgabe beim Bezirksliga-Sechsten fungiert sie auch als Koordinatorin der TSG Ailingen. Dass Vogel ihr Amt beim Gegner im direkten Duell beiseiteschieben kann, bewies sie im Hinspiel. Da ärgerte Tannau den Spitzenreiter und sicherte sich spät ein 19:19.