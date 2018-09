In der Fußball-Verbandsstaffel steht bei der A-Jugend des VfB nach zwei Spieltagen ein Sieg und eine Niederlage zu Buche. Zu einer unüblichen Zeit fängt das Spiel laut Vereinsbericht beim FV Olympia Laupheim am Samstag um 11 Uhr an. Es treffen zwei Mannschaften aufeinander, die schon jahrelang in der Verbandsstaffel spielen.

Die Gastgeber erreichten gegen den Aufsteiger JFV Oberes Donautal zu Hause nur ein 1:1. Beim TSV Nusplingen gab es einen 5:2-Sieg. Erst in der Schlussviertelstunde schossen die Laupheimer drei Tore. Trotz der 5:7-Niederlage zum Saisonstart bei den Young Boys zeigten die VfB Jungs Moral und kämpften sich immer wieder an die Führung der Gäste heran. Auch der Einsatz stimmte im Heimspiel gegen die TUS Ergenzingen. In dem technisch anspruchsvollen Spiel gab es einen 2:1-Sieg. An diese Leistungen will das Team um Trainer Gianpiero Di Nicola anknüpfen.

Die B-Jugend kommt im dritten Spiel zum Derby gegen den FV Ravensburg. Am Sonntag um 10.30 Uhr ist Spielbeginn im Zeppelinstadion. Der Saisonstart der Häfler ist mit zwei Niederlagen danebengegangen. Die kuriose 1:4-Niederlage vor einer Woche beim Aufsteiger SV Westerheim ist nicht nachvollziehbar. Ein starker Torwart und viel Pech im Abschluss waren der Grunmd für die Niederlage. Der FVR hat einmal gewonnen und einmal verloren.

In der Landesstaffel geht es für die C-Jugend im zweiten Spiel zum Auswärtsspiel bei der TSG Ehingen. Anstoß ist am Samstag um 15 Uhr. VfB-Trainer Enzo Caltabiano warnte sein Team, die TSG Ehingen nicht zu unterschätzen. Die Bilanz für die Häfler in Ehingen ist nicht gut, denn die letzten beiden Jahre fuhr man mit Niederlagen nach Hause.