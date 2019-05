Der zweite Steuerwald beim VfB Friedrichshafen

Zehn Tage nach dem hochdramatisch, aber eben erneut verlorenen Finale um die deutsche Volleyball-Meisterschaft hat der VfB Friedrichshafen sein Trainerteam für die kommende Saison komplettiert.

Cheftrainer Michael Warm, der von Weltmeistertrainer und dem nun dreimaligen deutschen Vizemeister Vital Heynen übernimmt, erhält seinen Wunschassistenten: Patrick Steuerwald, der Bruder von VfB-Kapitän und Libero Markus Steuerwald, wird Co-Trainer. Dies teilte der VfB am Mittwoch mit und bestätigte somit den Bericht der „Schwäbischen Zeitung“ vom 6. Mai 2019.

Steuerwald, langjähriger Zuspieler der deutschen Nationalmannschaft und bei vielen Spitzenclubs aktiv, beendet nach einer langwierigen Fußverletzung seine Spielerkarriere und wechselt als Co-Trainer zu den Häflern.

Zuletzt war Patrick Steuerwald bei den United Volleys Frankfurt unter Vertrag gestanden. Wegen seiner komplizierten Knöchelverletzung verpasste er allerdings die gesamte abgelaufene Saison. Trainererfahrung hat Steuerwald bereits: Unter Michael Warm. Sein neuer Chef ist auch sein alter, Steuerwald assistiert Warm bereits bei der österreichischen Nationalmannschaft. Überhaupt kennen sich die beiden schon lange. Bereits 2005 arbeiteten beide zusammen beim SCC Berlin – damals als Trainer und Spieler. Es folgten gemeinsame Jahre in der deutschen Nationalmannschaft, wo Warm der VfB-Trainerlegende Stelian Moculescu assistierte. 2017 ließen sie die Konstellation Trainer/Spieler bei den United Volleys wieder aufleben, seitdem arbeitet Steuerwald Warm auch bei den Österreichern zu.

Die Spielerkarriere ist zu Ende

„Wir haben schon erfolgreich zusammengearbeitet“, wird Steuerwald in der Pressemitteilung des VfB zitiert und weist auf die erfolgreiche EM-Qualifikation der Österreicher hin. „Das Angebot von Michael nach Friedrichshafen zu kommen hat es mir natürlich leichter gemacht, meine Spielerkarriere zu beenden.“

Auch Friedrichshafen kennt Steuerwald bereits: Er wurde einst, genauso wie später sein drei Jahre jüngerer Bruder Markus, bei den Volley YoungStars am Bodensee ausgebildet. Über den SCC Berlin, heute bekannt als Serienmeister Berlin Volleys, und Generali Haching führte ihn seine Karriere ins Ausland nach Polen, Italien und Frankreich – und zuletzt für zwei Jahre nach Frankfurt.

„In meinem Alter einen Verein zu finden und eine Aufgabe, die mich reizt – das war nicht so einfach“, so Steuerwald. Und so sei der Schritt auf die Trainerbank für ihn nur der nächste logische in der Reihe.

Zum ersten Mal im gleichen Verein

Recht bemerkenswert ist, wie Patrick Steuerwald in der offiziellen Mitteilung über seinen Bruder Markus zitiert wird. Dass sein jüngerer Bruder bereits bei den Häflern als Libero unter Vertrag stünde, „stellt für den drei Jahre älteren Patrick kein Hindernis da“, steht dort. Und, als direktes Zitat: „Wir haben uns intensiv mit Michael und Markus beraten und diese Konstellation nicht als Problem gesehen.“ Und weiter: „Vielleicht ist es sogar ein Vorteil, da wir uns besser kennen und wissen wie der andere in bestimmten Situationen reagiert.“

Die beiden Brüder waren in ihren langen Karrieren noch nie gleichzeitig beim selben Verein. Sie gelten als sehr unterschiedlich, während Markus Steuerwald eher ruhig und introvertiert ist, gilt Patrick Steuerwald als extrovertiert.

Adam Swaczyna muss weichen

Patrick Steuerwald weichen beim VfB muss der bisherige Co-Trainer Adam Swaczyna, der die vergangenen zwei Jahre Heynen assistierte. Scout Radomir Vemic, der auch in den letzten drei Jahren die Spielanalyse verantwortet hat, bleibt dagegen in Friedrichshafen. Neu verpflichtet wurde mit Liane Weber eine Athletiktrainerin. Die Physiotherapeuten stellt weiterhin die Physiopraxis Klenk.