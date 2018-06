Der Zufall führte ihn nach Friedrichshafen

Menschen aus rund 120 Nationen leben laut aktueller Statistik in Friedrichshafen und tragen zur kulturellen Vielfalt in unserer Stadt bei. Viele von ihnen sind längst am See zuhause und identifizieren sich mit ihrer neuen Heimatstadt. In unserer Serie „Häfler aus aller Welt“ stellen wir Männer und Frauen vor, die uns an ihrem Lebensweg teilhaben lassen und erzählen, warum sie sich im Hafen so wohl fühlen. Heute: Ein Mann aus Palästina, den der Zufall in die Zeppelinstadt führte.

Im Leben ist vieles dem Zufall geschuldet, und manchmal braucht man eben das nötige Quäntchen Glück. Davon kann auch Nabil Nassar ein Lied singen. In Berlin und in Niedersachsen hatte der Apotheker gearbeitet – wollte sich dann aber eher in Richtung Süddeutschland orientieren. Als er vor etwa sieben Jahren in der Pharmazeutischen Zeitung davon las, dass in Uhldingen-Mühlhofen eine Apotheke zu pachten sei, wollte er die Gelegenheit beim Schopf packen und die Chance für einen Ortswechsel nutzen. Und dann kam es doch ein wenig anders.

„Ich bin mit dem Zug zunächst in Friedrichshafen angekommen. Als ich am Stadtbahnhof ausgestiegen bin und den See im Sonnenlicht gesehen habe, dachte ich mir: Hier ist es schön“, erzählt der 57-jährige dreifache Familienvater. „Ein Apotheker findet überall eine Stelle. Warum also nicht gleich in diesem schönen Städtchen bleiben“, sagte er sich.

Gesagt, getan. Einen Arbeitsplatz zu finden, war für ihn – wie erwartet – kein Problem. Übergangsweise hat Nabil Nassar in der Hofener Apotheke gearbeitet. Im Sommer 2013 entschloss er sich dann, die Lindenapotheke in der Kitzenwiese zu kaufen. Richtig los ging es im Januar 2014 - und seither ist er mit sich und seiner Welt rundum zufrieden. Erst vor wenigen Monaten hat er in seinen Räumlichkeiten auch eine – von vielen Anwohnern im Häfler Osten sehnlichst erwartete – Poststelle eröffnet.

Eine absolute Traumgegend

„In Berlin haben mir viele Kunden vom Bodensee vorgeschwärmt. Jetzt leben meine Familie und ich selbst hier“, sagt er. „Für mich ist es eine absolute Traumgegend. Dort arbeiten dürfen, wo andere Urlaub machen – was will man mehr.“

Geboren ist Nabil Nassar in Gaza in Palästina. Nach dem Abitur zog es ihn 1980 in Richtung Deutschland. Lüneburg, Hannover, Köln und Clausthal Zellerfeld waren seine ersten Stationen. Das Goethe-Institut wurde für ihn eine große Hilfe, als es zunächst einmal galt, die für ihn fremde Sprache in ausreichender Weise zu lernen. Im Studienkolleg bereitete er sich auf das Pharmaziestudium vor, das er 1982 in Berlin in Angriff nahm und sieben Jahre später mit dem 3. Staatsexamen erfolgreich zum Abschluss brachte. 1993 erwarb Nassar die deutsche Staatsbürgerschaft und beantragte die Approbation. Seine erste eigene Apotheke eröffnete er zwei Jahre später in Kreuzberg, später war er Filialleiter in Nordhorn und in Elmshorn. Auch in familiärer Hinsicht änderte sich einiges. 1999 heiratete er seine in Kuwait geborene Frau, ein Jahr später kam sein Sohn und 2002 seine Zwillingsmädchen auf die Welt.

„Das Leben hier am See ist viel entspannter als in der Hauptstadt“, kommt Nabil Nassar ein wenig ins Schwärmen. „Die Menschen sind anders, haben mehr Zeit. Und die Schwaben sind auch nicht so kurz angebunden wie es zum Beispiel in Norddeutschland eher üblich ist. Dadurch fällt es auch leichter, persönliche Kontakte aufzubauen.“ Ein wenig Sorge hatte der Apotheker dann aber doch, ob es mit dem Verstehen des Schwäbischen so recht klappen würde. Unnötig, wie sich schnell herausstellen sollte. Ob jemand ein „Päckchen“ oder ein „Päckle“ Aspirin verlange, das sei kein wesentlicher Unterschied, sagt er lachend. Und mit Spätzle stehen seine Familie und er eh auf Du und Du. Sich mit Friedrichshafen zu identifizieren, fällt Nabil Nassar leicht. In seiner Freizeit liebt er zum Beispiel Spaziergänge entlang der Uferstraße. Und gerade auch seinen Kindern gefalle es rund ums Bodenseecenter sehr gut. Ganz besonders toll findet die ganze Familie den Messestandort Friedrichshafen. „Wann immer es möglich ist, besuchen wir gemeinsam die unterschiedlichsten Messen“, freut sich Nabil Nassar.