22 Tage zu früh, aber dafür ganz ordentlich: Das ist der erste Wintereinbruch im Bodenseekreis gewesen. Zahlreiche Straßen und auch Bahnlinien waren wegen Schneebruchs gesperrt. Im OBI-Heimwerkermarkt hat der Streumittelverkauf zugenommen. Auch die Reifenhändler verzeichnen eine erhöhte Nachfrage.

Von unserem Mtarbeiter Thomas Schlichte

Der Winter ist da – und wie, möchte man sagen. Doch das kurze „Schauspiel in weiß“ ist fast wieder vorbei, die Personenschäden hielten sich glücklicherweise noch in Grenzen. Zwei Leichtverletzte hatte ein Verkehrsunfall auf der B31-neu bei Überlingen gefordert. Bei einem Überholvorgang kam ein 21-Jähriger mit seinem Fahrzeug ins Schleudern, überschlug sich und kam im Straßengraben zum stehen. Er und sein gleichaltriger Mitfahrer konnten das Krankenhaus nach kurzer ambulanter Behandlung wieder verlassen.

15 Verkehrsunfälle zwischen Tettnang und Überlingen musste die Polizeidirektion Friedrichshafen aufnehmen, dabei blieb es bei Blechschäden. Die Streudienste hatten in der Nacht zum Dienstag ordentlich zu tun, dabei war der Einsatz strikt durchgeplant. Von vier Uhr morgens bis 22 Uhr abends sind die Streufahrzeuge im Bodenseekreis im Einsatz, kümmern sich dabei in der so genannten „Dringlichkeitsstufe I“ zuerst um Gefahrenstellen und Bundestraßen. Auch Wege, auf denen Linien- und Schulbusse verkehren, werden schnellstmöglichst vom Schnee – den in diesem Fall die wenigsten Verkehrsteilnehmer als „weiße Pracht“ bezeichnen – befreit. Während der Wintermonate ist das Baubetriebsamt in einem 24-stündigen Breitschaftsdienst immer einsatzbereit. An verschiedenen Verkehrspunkten des Stadtgebiets werden um 19 Uhr und um drei Uhr früh Kontrollen durchgeführt. Dabei werden beispielsweise die Verhältnisse an der Berger Steige, auf den Brücken der Lindauer Straße oder auf der Messestraße überprüft.Seit 2003 wird das „Feuchtsalz FS 30“ verwendet, das eine besonders gute Öko-Bilanz aufweist.

Auch der Einzelhandel hat den plötzlichen Wintereinbruch zu spüren bekommen, auch wenn sich der OBI-Heimwerkermarkt im Bodensee Center und die Firma Großmann in Raderach entsprechend ausgerüstet hatten. „Die Leute reagieren erst dann, wenn es soweit ist“, weiß Burkard Schmidt, OBI-Marktleiter. „Wir haben schon einige Schneeschieber und Streusalz-Paletten verkauft – das Sortiment steht seit Mitte Oktober.“ Die Reifenhändler merken den Wintereinbruch ebenfalls, können sich in den vergangenen beiden Tagen sicher nicht über eine zu gerine Nachfrage beschweren. Auch bei der Firma Großmann machte sich das Winterwetter bemerkbar. „Wir haben einiges verkauft, wir sind bestens vorbereitet“, sagt Abteilungsleiter Gerald Krapf, der sich unter anderem um Schneeschieber, Streumittel und Winterzubehör kümmert.

Für die kommenden Tage werden zwar so gut wie keine weiteren Niederschläge erwartet, aber die Temperaturen bleiben im Keller. „Wir empfehlen, sich entsprechend auf die Winterverhältnisse einzustellen“, betont Wolfgang Hoffmann, Pressesprecher der Polizeidirektion Friedrichshafen.

INFO: Die fünf besten Tipps der Polizei:

1. Geschwindigkeit runter, 2. richtige Reifenwahl, 3. öffentliche Verkehrsmittel nutzen, 4. Räumfahrzeugen Platz machen, 5. Licht an, Dach und alle Scheiben komplett freimachen.