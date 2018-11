Ein kleines Klassenzimmer, an den Wänden ein paar Landkarten, eine Tafel - und keinerlei Firlefanz. In so schlichen Räumen wird in der Müllerstraße 22 in Friedrichshafen der Integration von Flüchtlingen der Weg bereitet. Hier sitzt nun Cornelia Hager und spricht über die Zusammensetzung des letzten Deutschkurses, den sie gegeben hat. Iraker und Iraner waren dabei, auch Eritreer und Afghanen, vor allem aber Syrer. Der Unterricht findet immer mehr in Kleingruppen statt, um sich besser um die Teilnehmer kümmern zu können.

Statistisch gesehen durchlaufen 25 Menschen pro Monat das Netzwerk „Bleiben mit Arbeit“, für das sie arbeitet. Aber diese Zahl sagt nichts darüber aus, wie lange man sich beim Netzwerk um einen Menschen kümmert. Der Auftrag des Netzwerks, Geflüchtete und Asylbewerber ins Arbeitsleben zu integrieren, ist komplex. Nur auf dem Papier geht es trocken darum, ihnen zu diesem Zweck bestimmte Kompetenzen zu vermitteln. In der Praxis müssen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um den ganzen Menschen kümmern. Hier stranden sie mit ihren Problemen. Wenn jemand einen Arzttermin braucht, wird auch der vermittelt. Jutta Hammes hat die Projektleitung beim Netzwerk. Sie macht die Erfahrung: Ein Flüchtling, der hier ankommt und außer einer Unterkunft noch keinen Fuß auf der Erde hat, dem strukturieren die Netzwerk-Angebote auch den Tag.

Der Weg zur erfolgreichen Vermittlung kann lang sein. „Voraussetzung für eine Ausbildung ist Deutsch auf Sprachniveau B1, besser B2“, sagt Jutta Hammes. Probleme bereiten oft fehlende Zeugnisse - oder solche, die in den Heimatsprachen der Herkunftsländer verfasst und nicht übersetzt sind. Und natürlich müssen die Teilnehmer sich auch erst darüber im Klaren sein, auf welchem Gebiet sie einmal tätig sein wollen. Die wenigsten sind wie Lamin S. Camara, der schon in seinem Heimatland Gambia Erfahrungen mit Metall- und Schweißarbeiten hatte und nun bei Metallbau Zwisler in Langenargen eine Ausbildung absolviert.

Der Drang auf den Arbeitsmarkt ist groß. „Viele Geflüchtete wollen schnell eine Hilfstätigkeit ergreifen. Sie wollen eine Aufgabe, wollen Geld verdienen und für sich sorgen“, sagt Jutta Hammes. Allerdings sind solche Hilfsarbeiten zeitlich befristet und so kommen die Geflüchteten schließlich erneut zum Netzwerk. Eine Schwierigkeit ist auch, dass man sich für solche Helfertätigkeiten schnell bewerben muss“, weiß Monika Bercea, Seminarleiterin mit Sitz in Ravensburg. Denn mit frisch erworbenen Deutschkenntnissen eine Bewerbung zu schreiben, geht alles andere als schnell. Zumal wohl fast jeder Geflüchtete ein Handy besitzt, aber die wenigsten auch einen Computer bedienen können. Spezielle Hilfen beim Erstellen des Lebenslaufs und der Bewerbungsschreiben ist eines der Angebote des Netzwerks. Auch dass die Flüchtlinge in der Regel nicht mobil sind, erschwert die Suche nach einer Arbeit.

Muslimische Frauen sind in den Fördermaßnahmen unterrepräsentiert. „Es gibt junge Frauen im Alter von 30 Jahren mit fünf Kindern, die zu Hause bleiben, keine Schule besucht haben und weder alphabetisiert sind noch Deutschkenntnisse haben“, sagt Cornelia Hager. Das traditionelle Rollenmuster lasse sich am ehesten dann durchbrechen, wenn die Frauen merkten, dass sie in Deutschland zum Lebensunterhalt dazuverdienen müssen, ist Hagers Erfahrung. Für Frauen bietet das Netzwerk individuelle Einzelberatungen an.

Schlag ins Kontor

Asylbewerber und Geflüchtete müssen keinen gesicherten Aufenthaltsstatus haben, um an den Fördermaßnahmen teilzunehmen. Dass in Deutschland Menschen abgeschoben werden, die hier in Betrieben inzwischen eine Ausbildung begonnen haben, ist aber freilich ein Schlag ins Kontor von Organisationen wie dem Netzwerk. „Auch mit einer bloßen Duldung sind die Betriebe immer noch sehr offen“, sagt Jutta Hammes. Zahlen, wie viele in Friedrichshafen einen Ausbildungsvertrag in einem Handwerksbetrieb bekommen haben, liegen nicht vor. Das Netzwerk bietet an, die Geflüchteten auch dann weiter zu betreuen, wenn sie in Arbeit sind. Die meisten Schützlinge brechen die Kontakt dann aber ab, „obwohl eine Betreuung zur längeren Erhaltung des Arbeitsplatzes sinnvoll wäre“, sagt Jutta Hammes. 19 Prozent der Geflüchteten und Asylbewerber, um die sich das Netzwerk kümmert, konnten vermittelt werden. Wer wirklich beruflich Fuß fasst, wird sich erst auf der Langstrecke zeigen. Deshalb darf man hoffen, dass die Arbeit des Netzwerks Bleiben mit Arbeit über das Jahr 2019 hinaus finanziert wird.

Über das Netzwerk „Bleiben mit Arbeit“

Bundesweit gibt es 41 Netzwerke. Das Gebiet, um das sich Jutta Hammes gemeinsam mit ihrer Ravensburger Kollegin Monica Bercea kümmert, ist groß: Es erstreckt sich von Konstanz über den Bodenseekreis und den Landkreis Ravensburg bis Ulm. Zum Netzwerk zusammengeschlossen haben sich drei Bildungsträger und zwei Wohlfahrtsverbände. Im Bodenseekreis sowie in den Landkreisen Ravensburg und Biberach wird die Netzwerk-Arbeit von den Beruflichen Zentren der Bayerischen Wirtschaftsförderung (bfz) und der Gesellschaft für berufliche Bildung Quantum geleistet. Für seine Arbeit erhält das Netzwerk vom Europäischen Sozialfonds für Deutschland über vier Jahre verteilt insgesamt 2,5 Millionen Euro. Ende 2019 sind die vier Jahre vorbei. Ob das Projekt verlängert wird, ist noch unklar. Bis einschließlich 2019 jedenfalls soll das Netzwerk 1750 Flüchtlinge und Asylbewerber beraten, geschult und weitergebildet haben. 1097 waren es bereits nach den ersten beiden Projektjahren.