Detektive, Abenteurer, Katzen und Hobbits: so vielfältig sind die Geschichten, mit denen Carla Baer, Lena Oughidni, Besmela Ahmed und Sina Rösenberg am Mittwoch zum Vorlesewettbewerb angetreten sind. Die Kandidatinnen lasen je einen kurzen Abschnitt aus ihrem Lieblingsbuch und in der zweiten Runde einen unbekannten Text vor. Gewonnen hat am Ende Carla Baer. Sie darf im neuen Jahr das Graf-Zeppelin-Gymnasium bei der Stadtausscheidung vertreten.

Der einzige Junge in der Auswahl musste sich am Morgen leider krankmelden, deshalb sprang seine Klassenkameradin Lena Oughidni für ihn ein. Trotz kürzerer Vorbereitungszeit fesselte sie ihre Klassenkameraden und die Jury aus Deutschlehrern mit einem Auszug aus „Die drei Ausrufezeichen – VIP-Alarm“ von Maja von Vogel. Die drei Detektivinnen Franzi, Kim und Marie sind im Buch auf der Suche nach einer verschwundenen Prinzessin. Am Meer in einer kleinen Fischerhütte hoffen sie auf weitere Hinweise zu stoßen – ob es gelingt, verrät Lena nicht. Ebenfalls am Meer spielt „Die Insel der Abenteuer“ von Enid Blyton, aus dem Besmela Ahmed vorgelesen hat. Sie war so gut vorbereitet, dass sie den Abschnitt, in dem die Hauptfigur von dem zwielichtigen Hausmeister Joe bedroht wird, fast auswendig konnte.

Sina Rösenberg las aus „Warrior Cats: Feuersterns Mission“ von Erin Hunter vor. Der Kater Feuerstern macht sich mit seiner geliebten Gefährtin Sandsturm auf den Weg in ein Abenteuer und wird nach einem Streit von ihr getrennt. Durch gute Betonung schafft es Sina, den verzweifelten Kater für die Zuhörer lebendig zu machen.

Wer stottert und sich blamiert

Die Gewinnerin Carla hat aus J.R.R. Tolkiens „Der kleine Hobbit“ vorgelesen, wie sich die Hauptfigur Bilbo und das Geschöpf Gollum zum ersten Mal begegnen. Sie stotterte mit voller Absicht, um den Zuhörern Bilbos Angst nahezubringen und imitierte Gollums bekanntes „Mein Schatz“. Die Variation in Stimmfarbe und Tonlage behielt sie auch noch bei, als sie aus „Der Tag, an dem ich cool wurde“ von Juma Kliebenstein vorlas, das keiner der vier Teilnehmer vorher kannte. Der arme Martin, der von seiner Mutter in der Schule ziemlich blamiert wurde, beschließt in dem vorgelesenen Kapitel, in Zukunft nur noch schwarz zu tragen.

Die Entscheidung sei knapp gewesen, verkündete Deutschlehrer Fabian Feiri am Ende für die Jury, doch sie hätten nach den vorgegebenen Kriterien Lesetechnik, Interpretation und Textauswahl einen Sieger gewählt. Bei der Bekanntgabe des Namens machte er es spannend: „Unser Schulsieger in diesem Jahr ist ein Mädchen“, erklärte er, „und heißt Carla.“ Die Elfjährige freut sich sehr über den Sieg. „Ich habe es gar nicht erwartet“, sagte sie im Nachhinein.

Der bundesweite Wettbewerb, der seit 1959 vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels ausgerichtet wird, soll den Kindern vor allem den Spaß am Lesen vermitteln.

