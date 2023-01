Der Wald als Erholungsgebiet und Tatort für Holzdiebe

Der Wald, so sagt man, werde von den Erholungssuchenden am stärksten als ursprüngliche Natur empfunden. Er bietet Ruhe, Entspannung und ein günstiges Erholungsklima. Die Waldluft ist nachweislich gesund, daher gehen viele Menschen „Waldbaden“. Der Wald sei, laut Wikipedia, auch gut gegen Depressionen, gegen psychische Stressbelastungen oder Burnout. Er ist aber auch Tatort für Holzdiebe. Doch dagegen gibt es Mittel.

„Wir wollen keine Monokultur mehr, sondern viele verschiedene Baumarten,“ erklärt Karin Beer die Intention des Amtes für Stadtplanung und Umwelt am Beispiel des Seewaldes. „Die Wälder sollen sich zu einem klimatoleranten Mischwald hin entwickeln. Dass das mehrere Jahrzehnte dauert, liegt auf der Hand,“ sagt die Forstoberinspektorin.

Bewusst Mischwald gepflanzt

Früher sei oftmals ein Fichtenwald in Monokultur üblich gewesen und man habe nach einiger Zeit ganze Areale auf einmal „geerntet“ – also abgeholzt. Inzwischen pflanze man bewusst neue Laub- und Nadelbäume, wie beispielsweise Stileichen, Flatterulmen, Bergahorn oder Buchen.

Von der Monokultur zum klimatoleranten Mischwald. (Foto: Brigitte Geiselhart)

Ein Riesenpotenzial sehe man aber auch in der Naturverjüngung, die auf entstandenen Freiflächen stattfinde. Das bedeute, dass sich die Bäume selbst vermehrten und junge Pflänzchen wachsen. Diese wiederum kann man einfach wachsen lassen, oder aber auch in andere Waldstücke versetzen und man brauche keine Jungpflanzen zu kaufen.

Andererseits werde bei großflächigen Bepflanzungen darauf geachtet, dass die Wuchshüllen zum Schutz gegen Begleitvegetation oder Bisse von Rehen, aus nachhaltigen Materialien wie Holz, Biobaumwolle mit Wachs oder Drahtgeflecht sind. Jedenfalls kein Plastik.

Weitaus mehr verschiedene Düfte, Pflanzen und Vogelstimmen

„Im Vergleich zur Monokultur bietet der Mischwald unterschiedliche Habitate und Nahrung für unterschiedlichere Tierarten,“ ist die Umweltplanerin begeistert. Auch für die Erholungssuchenden sei ein gemischter Wald nicht nur optisch ansprechender. seien wahrzunehmen, was auch den Erlebniswert steigere. „Der Wald wird aber auch stabiler. Dauerwald bedeutet also, dass verschiedene Baumarten in verschiedenen Altersstufen und Durchmessern das Ziel sind,“ erklärt sie.

Manche nehmen sogar eine Motorsäge mit, und man kann dort, wo am Vortag ein frisch gefällter Stamm lag, die Sägespäne im Abstand von etwa 30 Zentimetern noch sehen. Karin Beer

So ein Wald werde auch anders bewirtschaftet, nicht im großen Stil, sondern es erfolge eine „Einzelentnahme.“ Der Baum darf also größer und älter werden und ergebe später nicht nur einen Festmeter Holz, sondern bis zu fünf oder sechs.

In dieser schonenden Entnahme sieht die Revierleiterin des Stadtwaldes Friedrichshafen den Vorteil, dass das ganze Ökosystem und das Waldklima erhalten blieben. „Und außerdem wird das Produkt „Holz“ bei älteren Bäumen hochwertiger, gerade für Möbel oder Bauholz. – Irgendwann mal,“ schaut sie optimistisch nach vorne.

Auch kleine Mengen sind Diebstahl

Mit weitaus weniger Freude betrachtet die Ingenieurökologin das konstante Problem des Holzdiebstahls. Leider gibt es hier eine steigende Tendenz. „Klein gesägtes Holz im Wald zu holen scheint bequem zu sein,“ vermutet Karin Beer. „Wobei ich es nicht verstehe: man muss zu unmöglichen Tages- oder Nachtzeiten tief in den Wald fahren, um nicht gesehen zu werden und gelagert ist das Holz auch noch nicht.“

Der Tatbestand ist eindeutig Diebstahl und wird zur Anzeige gebracht. „Manche nehmen sogar eine Motorsäge mit, und man kann dort, wo am Vortag ein frisch gefällter Stamm lag, die Sägespäne im Abstand von etwa 30 Zentimetern noch sehen,“ wundert sie sich über so viel Dreistigkeit.

Mittel gegen Diebstahl

Es gebe sogar Leute, die stehende Bäume umsägten, vor Ort zerkleinerten und mitnähmen. „Natürlich werden zu unregelmäßigen Zeiten Kontrollgänge durch den Wald gemacht,“ sagt die Forstoberinspektorin, jedoch gäbe es inzwischen auch die Möglichkeit, das Holz unter der Rinde mit GPS-Sender zu versehen. Der gibt ein Signal, sobald das Holz bewegt wird. „Der Sender ist natürlich nicht sichtbar und auch nicht bei jedem einzelnen Stück Holz machbar. Aber man kann eben nie sicher sein,“ hofft sie auf ein wenig auf Abschreckung.

Dies sei bei größeren Waldbesitzern und Staatsforstbetrieben seit Jahren schon üblich, weil immer wieder große Mengen Holz gestohlen wurden. Teilweise im großen Stil mit Lastwagen. Aber: „Diebstahl bleibt Diebstahl, egal ob im Kofferraum oder im Lkw,“ betont sie.