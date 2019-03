Der Wahlzettel in Friedrichshafen wird über einen Meter lang

In knapp zwei Monaten wählen die Häfler ihren neuen Gemeinderat. Acht Parteien und Gruppen wollen antreten, auch im Rathaus laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Schon jetzt ist klar: Der Stimmzettel wird über einen Meter lang werden.

Am 26. Mai wird nicht nur der Gemeinderat gewählt, sondern auch das Europaparlament, der Kreistag und die Ortschafträte Ailingen, Kluftern, Ettenkirch und Raderach. Nicht alle Häfler dürfen überall mitstimmen. So muss man für die Europawahl am Wahltag 18 Jahre alt sein, zu den Kommunalwahlen sind auch 16- und 17-Jährige zugelassen. Bei Ortschafts-, Gemeinderats- und Kreistagswahl dürfen auch EU-Bürger abstimmen. Die Zahl der Wahlberechtigten liegt hier bei 47200. Bei der Europawahl liegt sie bei 42100, weil EU-Bürger zunächst in ihrem Heimatland wahlberechtigt sind und in Deutschland nur auf Antrag abstimmen dürfen.

Übrigens ist noch unklar, ob sich der Brexit auswirken wird. „Wir haben 76 britische Staatsangehörige in Friedrichshafen“, sagt Hans-Jörg Schraitle, Leiter des für Wahlen zuständigen Amtes für Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung (BSO). Sie dürfen nur mitstimmen, wenn die Briten über den Wahltag hinaus in der EU bleiben.

Bei der Europawahl haben die Wähler eine Stimme, bei der Kreistagswahl 15 und bei der Kommunalwahl 40 Stimmen. Bis jetzt haben acht Parteien oder Gruppen angekündigt, sich um Sitze im Häfler Rathaus bewerben zu wollen: CDU, Freie Wähler, SPD, Grüne, ÖDP, FDP, Linke und das Netzwerk für Friedrichshafen. Ob alle Listen zugelassen werden, entscheidet der Wahlausschuss, der am Montag, 1. April, um 11 Uhr öffentlich im Rathaus tagt. „Der Stimmzettel wird über einen Meter lang werden“, sagt Petra Schömer, die sich im BSO unter anderem um das Thema Wahlen kümmert.

Um gleiche Voraussetzungen für die Wahlhelfer zu schaffen, hat die Stadt die Wahlbezirke verändert. Bislang lag die Zahl der Wahlberechtigten je Bezirk zwischen 700 und 1400. Jetzt liegt sie bei rund 1150 in allen 31 Bezirken in der Kernstadt. Hinzu kommen 15 in den Ortschaften und 13 Briefwahlbezirke. Am Wahltag und am darauffolgenden Montag, 27. Mai, werden 550 Wahlhelfer im Einsatz sein. Die Verwaltung plant, am Sonntag Europawahl und Ortschaftsräte auszuzählen. Gemeinderat und Kreistag sollen am Montag folgen. Dem Vorhaben muss aber der Wahlausschuss zustimmen, der von Oberbürgermeister Andreas Brand geleitet wird und in dem Vertreter der Ratsfraktionen sitzen, die allesamt nicht oder nicht mehr zur Wahl stehen.

Das Rathaus möchte die Wahlbenachrichtigungen Mitte April versenden. Dann erhalten die Wähler auch bereits die Stimmzettel für Gemeinderat und Kreistag, Ailinger, Klufterner, Ettenkircher und Raderacher auch für die Ortschaftsräte. Die Unterlagen werden deswegen vorab verschickt, weil bis zu 320 Namen auf den Listen stehen werden und die Wähler die Wahlvorschläge in Ruhe zuhause prüfen sollen. Wer Briefwahl machen möchte, muss die aber wie gewohnt beantragen. Die Wahlbeteiligung lag bei der jüngsten Wahl im Jahr 2014 übrigens bei 51,9 Prozent (Kreistag) und 44,6 Prozent (Gemeinderat).