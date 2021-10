Der Vorhang bleibt dieses Jahr nochmals zu

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

...wir von der Jungen Dorfgemeinschaft Schnetzenhausen haben uns nun dafür entschieden, ein weiteres Jahr zu warten. Zu warten auf mehr „Normalität“, sowohl für die Zuschauer, als auch für alle Helfer/innen und nicht zuletzt für alle Spieler/innen, um dann unserem treuen Publikum – nach „Einmal ist keinmal“ bei der letzten Theatersaison – unser neues Stück präsentieren zu dürfen. Alle Akteure wollen auf die Bühne. Die Koffer sind gerichtet.

Bereits mehr als 40 Jahre führt die Junge Dorfgemeinschaft alle zwei Jahre Theaterstücke zwischen Weihnachten und Dreikönig auf. Sie knüpften damals an die alte Tradition des Schnetzenhausener Theaterspiels durch den Arbeiterverein und später die Musikkapelle an. Die Anfänge fanden in der Schulturnhalle statt und seit dem Jahr 1980 kann unser Publikum die Aufführungen im Dorfgemeinschaftshaus erleben.

Und so hoffen wir nun, dass es zum Jahreswechsel 2022/2023 wieder heißt: Vorhang auf und Bühne frei!