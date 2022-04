„Der Völkerverständigung verpflichtet“

Der Friedrichshafener Verein „Freundeskreis Polozk e.V.“ wendet sich in einer Erklärung entschieden gegen den Angriff Russlands auf die Ukraine und gegen alle Versuche, Zwietracht und Hass zwischen den Menschen der Ukraine, Belarus und Russlands sowie der anderen Staaten der ehemaligen Sowjetunion zu säen.

„Die Arbeit unseres Vereins ist der Völkerverständigung und dem Frieden verpflichtet“, so der Vorstand des mittlerweile 27 Jahre bestehenden städtepartnerschaftlichen Vereins. Auch wenn es jetzt schwerer als je zuvor sei, die Kontakte aufrechtzuerhalten, Kultur- oder Sozialprojekte fortzusetzen, Patenschaften mit Bedürftigen zu pflegen, und persönliche Begegnungen nahezu unmöglich seien, setzten die Mitglieder des Vereins alles daran, die Verbindungen nicht abreißen zu lassen. Darüber hinaus unterstütze der Verein humanitäre Hilfen für geflüchtete Ukrainer.

Vieles müsse derzeit „auf Eis“ gelegt werden, denn dem Verein sei durch die Situation die Hände gebunden, heißt es in der Mitteilung. So könne kein Geld nach Polozk überwiesen werden, Projekte und Patenschaften könnten nicht weiterverfolgt werden. Beispielsweise könne das Augen-Trainingsgerät für den Kindergarten Nummer 24 nicht gekauft werden, obwohl die Weihnachtsaktion „Sehen und gesehen werden“ überaus erfolgreich war und dem Kauf des Synoptophor (Stereoskop zur Untersuchung der Bewegungs- und Funktionskoordination der Augen und zur Schielbehandlung) ausreichend Spendengeld gesammelt wurde. Der Kauf des Geräts direkt beim ukrainischen Hersteller in Charkiw sei so gut wie abgeschlossen gewesen … und dann kam der Krieg.

Wie Elvira Müller, Erste Vorsitzende des Freundeskreises Polozk, sagt „halten wir uns bereit für die Zeit nach diesem Krieg und sind uns sicher, dass unsere Hilfe und Unterstützung auch dann gebraucht werden“. Der Verein trete aber auch ein gegen eine aufkommende „Russophobie“. Die sei eine traurige Entwicklung trotz oder gerade wegen des Krieges in der Ukraine, die auch schon lange hier lebenden Mitmenschen mit russischem Background treffen würde: „Völkerverständigung hat nicht nur etwas mit anderen Ländern oder über Grenzen hinweg zu tun, sie beginnt schon in unserer Nachbarschaft“, so der Freundeskreis Polozk in seiner Meldung.