Der VfB Stuttgart kommt für zwei Testspiele an den Bodensee

Fußballfans in der Region dürfen sich im Juli auf zwei tolle Testspiele freuen. Den Verantwortlichen des VfB Friedrichshafen um Klaus Segelbacher ist es gelungen, den VfB Stuttgart für zwei Vorbereitungsspiele auf die neue Saison ins Häfler Zeppelinstadion zu holen. Am 9. Juli (17.30 Uhr) trifft der Fußball-Bundesligist Stuttgart auf den Schweizer Überraschungsmeister FC Zürich, am 16. Juli (15.30 Uhr) misst sich der VfB mit dem FC Brentford aus der englischen Premier League.

Der Klassenerhalt war die Bedingung für die Testspiele

Seit Wochen stand Klaus Segelbacher mit den Verantwortlichen des VfB Stuttgart und einer Agentur, die für den Fußball-Bundesligisten arbeitet, in Kontakt. „Bedingung für die beiden Testspiele bei uns war der Klassenerhalt der Stuttgarter“, sagt Segelbacher im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. Und der hing bekanntlich lange am berühmten seidenen Faden.

So richtig entspannt war Segelbacher, der sich in den vergangenen Jahren auch durch die Organisation des europäischen Jugendturniers um den MTU-Cup einen Namen gemacht hat, daher an den letzten beiden Bundesligaspieltagen nicht. „Ich habe beim Herzschlagfinale mitgefiebert, weil ich ja wusste, was der Klassenerhalt auch für uns beim VfB Friedrichshafen bedeuten würde“, sagt Segelbacher. Nach dem 2:2 beim FC Bayern München schaffte Stuttgart durch den 2:1-Sieg in der Nachspielzeit gegen den 1. FC Köln und der gleichzeitigen Niederlage von Hertha BSC bei Borussia Dortmund am letzten Spieltag noch den Sprung auf Tabellenplatz 15.

Friedrichshafen hat viel Erfahrung mit Testspielen

Mit Testspielen im Zeppelinstadion haben die Friedrichshafener Erfahrung. Vor knapp zwei Jahren trafen Union Berlin und der 1. FC Köln am Bodensee aufeinander, auch Bayer Leverkusen, 1860 München und der FC Augsburg waren schon in Friedrichshafen zu Gast. Dazu gab es Highlightspiele wie das U20-Länderspiel zwischen Deutschland und Italien im April 2008 vor 8000 Zuschauern. „Unser Organisationsteam weiß, was zu tun ist“, sagt Segelbacher. „Die Mannschaften, die hier waren, sind immer sehr zufrieden gewesen.“ So etwas macht in der Szene natürlich die Runde. Für Friedrichshafen spricht zudem die Größe des Stadions, die Nähe zum Bodensee, die Nähe zum Flughafen und die Nähe zu Österreich und der Schweiz.

Vor allem über den bevorstehenden Besuch des FC Brentford freut sich Segelbacher. „Einen Club aus der Premier League hier in der Region zu Gast zu haben, ist eine Riesensache.“ Der englische Club aus dem Westen von London schaffte als Aufsteiger souverän den Klassenerhalt und hat sich viele Sympathien erspielt – auch durch die Verpflichtung von Christian Eriksen. Der dänische Mittelfeldspieler war durch seinen Zusammenbruch bei der Europameisterschaft 2021 weltweit in den Schlagzeilen.

Ticketverkauf soll in den kommenden Tagen starten

Eine Woche vor dem Duell gegen Brentford treffen die Stuttgarter zunächst auf den FC Zürich. Der deutsche Trainer André Breitenreiter hat den FCZ in der abgelaufenen Saison überraschend zum Titel geführt. „Wir hoffen, dass die Euphorie, die der VfB durch den Klassenerhalt und Zürich durch die Meisterschaft ausgelöst haben, viele Zuschauer anlockt“, meint Segelbacher.

In den kommenden Tagen starten die Planungen für den Ticketverkauf, die Plakate, auch Helfer und Sicherheitsdienst müssen organisiert werden. „Wir werden es gut machen, der ganze Verein wird mithelfen“, ist sich Segelbacher sicher. Seinen guten Namen will der VfB Friedrichshafen schließlich behalten.