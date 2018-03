Für Vital Heynen, Trainer des VfB Friedrichshafen, ist es ein Traum gewesen, für den Rest der Volleyball-Bundesliga ein Alptraum: Die Häfler haben die 20 Spiele der Hauptrunde allesamt gewonnen und mussten dabei nicht einmal über die volle Distanz, den fünften Satz, gehen. Erst seit dem letzten Spieltag am Samstag stehen nun die Partien für das am Mittwoch startende Playoff-Viertelfinale fest: VfB - TV Bühl, Berlin Volleys - SVG Lüneburg, Rhein-Main Volleys - TSV Herrsching, Powervolleys Düren - Alpenvolleys.

Klare Resultate gab es am 20. Spieltag der Hauptrunde – mit einer Ausnahme: Der TSV Herrsching und die Powervolleys aus Düren lieferten sich beim 3:2 ein Spiel auf Augenhöhe, wobei die Bayern im entscheidenden fünften Durchgang überlegen waren. Die übrigen vier Partien endeten jeweils 3:0, wobei sich die Favoriten ohne Ausnahme durchsetzten. Schon frühzeitig hatte sich der VfB den ersten Platz und damit die beste Ausgangssposition für die Playoffs gesichert. Zu dominant war die Rolle der Häfler in dieser Saison, die neben den Partien in der Bundesliga wettbewerbsübergreifend mit DVV-Pokal und Champions League bislang alle 35 Partien gewannen. Und ganz nebenbei auch den ewigen Konkurrenten, die Berlin Volleys, deutlich in die Schranken weisen und inklusive Supercup bereits fünfmal bezwingen konnten.

Perfekte Umsetzung

Die Mannschaft um Kapitän Simon Tischer setzte die Spielidee von Trainer Heynen, die auf einer Reduzierung der Eigenfehlerquote basiert, nach anfänglicher Findungsphase zuletzt nahezu perfekt um. Die Folge war eine gewisse Langeweile zumindest an der Tabellenspitze, auch weil der noch amtierende Deutsche Meister von Beginn an die Konstanz vermissen ließ. Schon gleich zum Auftakt beim deutlichen 0:3 in Düren deuteten sich diese Schwankungen an. Trainer Luke Reynolds konnte die Probleme auch in der Folge nicht abstellen – nach dem enttäuschenden 0:3 in Lüneburg zog Manager Kaweh Niroomand die Reißleine und holte Ex-VfB-Coach Stelian Moculescu zurück in die Bundesliga.

Als dritte Kraft haben sich längst die Rhein-Main Volleys etabliert, konnten anders als in der Vorsaison immerhin eine von insgesamt vier Partien gegen das Top-Duo für sich entscheiden. Und auch für die Powervolleys aus Düren reicht es als erneuter Vierter noch nicht zum ganz großen Wurf. Für eine echte Belebung der Liga sorgten dagegen die Alpenvolleys, das deutsch-österreichische Volleyball-Projekt. Für das mit einer Wildcard ausgestattete Team waren Friedrichshafen und Berlin zwar (noch) eine zu große Nummer, letztendlich holten die Hachinger aber nur zwei Siege weniger als Berlin

Masahiro Yanagida (TV Bühl) und Issei Otake (RheinMain Volleys) – die beiden ersten Japaner in der Volleyball-Bundesliga sorgten in ihrer Heimat für Begeisterungsstürme, begleitet von großem Fan- und Medieninteresse. Wobei Yanagida seinem Team nicht zum angestrebten Platz sechs verhelfen konnte. Vielmehr ist der TV Bühl in den vergangenen Spielzeiten jeweils kontinuierlich um einen Rang in der Hauptrunde abgerutscht – bis auf Rang acht in dieser Saison. Hinter den traditionell mit sicherem Abstand vor der gefährlichen Zone ins Ziel laufenden Netzhoppers stehen zwei Teams, die ein absolutes Trauma erlebten: Lediglich eine Partie gewannen der TV Rottenburg und der Tabellenletzte, die Bergischen Volleys. Nur hauchdünn rettete sich am Ende der TVR – und geht trotzdem ganz entspannt schon die Planungen für die kommende Saison an. Und ob der sportliche Absteiger aus dem Bergischen Land tatsächlich in die 2. Liga muss, steht noch in den Sternen. Denn aus den 2. Ligen will bis dato kein Team hoch ins Oberhaus.

„Wir haben genau so gespielt, wie wir das die gesamte Saison über schon erfolgreich machen“, sagte Heynen nach dem 3:0-Sieg in Lüneburg. „Egal wer auf dem Feld steht, er verfolgt unser Konzept und kann in jeder Situation helfen.“