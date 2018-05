Der VfB Friedrichshafen verliert die Nerven - und die deutsche Meisterschaft

Dier Berlin Recycling Volleys haben zum dritten Mal hintereinander die deutsche Volleyballmeisterschaft gewonnen. Sie schlugen – ebenfalls zum dritten Mal in Serie – den VfB Friedrichshafen am Mittwochabend am Bodensee im fünften und alles entscheidenden Finalspiel glatt mit 3:0. (20:25, 17:25, 22:25)

Der VfB Friedrichshafen, der die ersten 37 Spiele dieser Saison wettbewerbsübergreifend gewonnen hatte und in dieser Finalserie einen 0:2-Rückstand wettgemacht hatte, scheiterte an starken Berlinern, mehr aber noch an den eigenen Nerven. Die Häfler verloren das eindeutigste Spiel dieser bis dahin epischen Finalserie auch, weil sie viel zu viele leichte Fehler machten, und so praktisch nie in die Partie fanden.

War der erste Satz klar, geriet der zweite zur Demütigung für die Häfler. Erst im dritten Satz gingen die Häfler zum ersten Mal in Führung. Sie gewannen den Punkt zum 1:0, dann aber holte sich Berlin schnell zwei Punkte. Wieder liefen die Häfler einem Rückstand hinterher, diesmal kamen sie zwar heran, aber es war dennoch eine recht klare Angelegenheit. 21 Pu kte hatte Friedrichshafen beim ersten Matchball gegen sich. Den ersten Matchball wehrte der VfB ab, mit dem zweiten war Berlin Meister. David Sossenheimer hatte den Aufschlag ins Aus geschlagen.

Friedrichshafens Trainer Vital Heynen wartet also weiterhin auf seinen ersten Meistertitel in Deutschland. Gesichert hat sich diesen dafür – Stelian Mocueluscu. Und das zum 20. Mal. Eine als Spieler, zwei als Spielertrainer mit 1860 München, 17 als Cheftrainer, davon 13 – mit dem VfB Friedrichshafen. Nun seine erste mit Berlin.

Es ist wahrscheinlich seine überraschendste, ganz sicher aber seine unwahrscheinlichste Meisterschaft. Der frühere Häfler Meistercoach, der sich 2016 nicht ganz freiwillig vom VfB in die Volleyballrente verabschiedet hatte, war im Februar in Berlin eingesprungen, als die Hauptstädter drohten, die Saison komplett in den Sand zu setzen. Nun haben sie eines der erstaunlichsten Comebacks der deutschen Volleyballgeschichte hingelegt. Und Moculescu ein weiteres Kapitel an seine ohnehin schon lange Heldensaga hinzugefügt. Die Meisterschaft der Genugtuung.