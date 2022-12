Der VfB Friedrichshafen und die Mission Titelverteidigung

Das letzte Spiel vor Weihnachten ist für die Volleyballer des VfB Friedrichshafen ein immens wichtiges: Bei den SWD Powervolleys Düren steht am Mittwoch (19.15 Uhr/Twitch) das Halbfinale im DVV-Pokal an. Der Titelverteidiger vom Bodensee möchte natürlich erneut ins Finale nach Mannheim (26. Februar) – die Häfler können sich mit einem Sieg quasi selbst beschenken.

Düren ist in seiner Vereinsgeschichte noch ohne Titel. Dreimal wurden die Westdeutschen in der Bundesliga deutscher Vizemeister, fünfmal standen sie im Pokalfinale. Alle Endspiele verlor Düren – sechsmal mussten sie dabei dem VfB Friedrichshafen zum Titel gratulieren, zuletzt 2008 im Pokalfinale, das die Häfler mit 3:2 gewannen. 2010 verlor Düren das Pokalfinale gegen Haching, 2020 gegen Berlin. Immer nah dran, aber nie geschafft: So lautet die Endspielbilanz der Westfalen.

Die Häfler wissen dagegen ganz genau, wie sich Titelgewinne anfühlen. Die titellose Zeit von 2019 (Pokalsieger) bis 2022 war für den erfolgsverwöhnten VfB eine quälend lange Zeit. „Wir wollen natürlich wieder ins Finale“, sagt Trainer Mark Lebedew. „Wir haben zuletzt gut gespielt und auch knappe Spiele gewonnen. Wir können selbstbewusst nach Düren fahren.“ Seine Mannschaft ist zuletzt richtig stark gewesen. In der Bundesliga gab es Siege gegen Düren (3:0), Lüneburg (3:1) und den Serienmeister Berlin Recycling Volleys (3:2), in der Champions League sind die Häfler klar auf Kurs Zwischenrunde. Überhaupt hat der VfB in dieser Saison von 15 Pflichtspielen 13 gewonnen. „Sie sind bärenstark im Moment und werden mit riesigem Selbstvertrauen zu uns kommen. Das wird eine riesige Herausforderung für uns“, sagt daher Dürens Trainer Rafal Murczkiewicz.

Die Gastgeber gehen mit erheblichen Personalsorgen ins Duell gegen den Rekordmeister vom Bodensee. Björn Andrae und Erik Röhrs fehlen immer noch, die Wechselmöglichkeiten speziell auf der Außenangreiferposition sind quasi nicht vorhanden. Personell sieht es beim VfB besser aus. Auch wenn die Knieverletzung bei Tim Peter nicht so schlimm ist wie befürchtet und der 25-Jährige mit dabei ist, wird Lebedew im Pokal nun doch auf den Außenangreifer verzichten. „Er hat zuletzt gut gespielt und wird uns fehlen“, sagt der VfB-Trainer. In Ziga Stern und Luciano Vicentín hat Lebedew allerdings zwei weitere „sehr gute Spieler“ für diese Position. Und dann gibt es ja auch noch Vojin Cacic. „Er wird von Tag zu Tag besser und wird wichtige Einsätze bekommen“, sagt Lebedew über den Montenegriner.

Das klare 3:0 in der Messehalle B2 vor gut drei Wochen gegen Düren hat laut Lebedew für die Pokalbegegnung keine Bedeutung. „Damals kamen sie nach langen Reisen in der Champions League und im Pokal zu uns, jetzt sind sie fitter“, meint Lebedew. „Das macht einen großen Unterschied.“ Den Powervolleys attestiert der VfB-Trainer eine starke Abwehr, seine Mannschaft werde auch Geduld haben müssen. Geduld und Klasse, um sich das Ticket für das Pokalfinale unter den Weihnachtsbaum legen zu können. Denn Titel machen Lust auf mehr – das weiß im deutschen Volleyball kaum einer besser als der VfB Friedrichshafen.