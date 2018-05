Menschen aus rund 120 Nationen leben laut aktueller Statistik in Friedrichshafen und tragen zur kulturellen Vielfalt in unserer Stadt bei. Viele von ihnen sind längst am See zuhause und identifizieren sich mit ihrer neuen Heimatstadt. In der Serie „Häfler aus aller Welt“ stellen wir Männer und Frauen vor, die uns an ihrem Lebensweg teilhaben lassen und erzählen, warum sie sich im Hafen so wohl fühlen. Heute: Ein junger Italiener, der einen See gegen einen anderen eingetauscht hat.

Sind Nudeln eigentlich Pasta? Und gibt es generell einen Unterschied zwischen der schwäbischen und italienischen Variante von Teigwaren? Gar keine so leichte Frage, oder? In jedem Fall aber ein abendfüllendes Thema, über das im Freundeskreis von Michele Vivaldelli gerne diskutiert und noch mehr geflachst wird. „Der Spaß, kulturelle Unterschiede zu erleben, beschränkt sich bei mir natürlich nicht nur aufs Kulinarische“, sagt der 29-jährige Italiener lachend. Dass er sich in Friedrichshafen so richtig wohl fühlt, hat sicher mehrere Gründe. Die Nähe zum See dürfte einer davon sein – ursprünglich stammt er nämlich aus Arco, einer Kleinstadt etwa fünf Kilometer nördlich des Gardasees.

In Mailand hat Michele Vivaldelli Mechatronik und Maschinenbau studiert und mit dem Master abgeschlossen. „Auslandserfahrung zu sammeln, war mir schon während des Studiums wichtig“, erzählt er. Also ging’s ein Semester nach England, ein weiteres Jahr verbrachte er in Zürich und Luzern. Mit Blick auf seinen Berufsstart hat sich der Jungingenieur EU-weit beworben – und war glücklich, Ende 2013 mit einer „Trainee“-Stelle bei ZF eine für ihn ideale Einstiegsmöglichkeit zu bekommen. „In diesen 15 Monaten hatte ich die Gelegenheit, bei Projekten an unterschiedlichen ZF-Standorten mitzuarbeiten, zum Beispiel in Saarbrücken, aber auch in Brasilien“, sagt Michele Vivaldelli. „Ich habe einen Überblick über die ganze Firma bekommen und konnte mich auch persönlich weiterentwickeln. Das war für mich wirklich eine tolle Erfahrung.“

Geduldige Kollegen

Wurde im Kreis der internationalen Trainees vorwiegend Englisch gesprochen, so waren bei der ersten Festanstellung im Werk Friedrichshafen Deutschkenntnisse doch mehr gefordert. „Die Kollegen waren wirklich sehr geduldig mit mir“, sagt Vivaldelli, der mittlerweile in einer Vorentwicklungsabteilung der ZF arbeitet, die sich mit Sicherheitssystemen für autonomes Fahren beschäftigt. „Allerdings endet das Lernen der Sprache für mich immer noch nicht. Ich belege auch heute noch Deutsch-Kurse an der Volkshochschule.“ Zu lernen gibt es aber auch etwas für seine deutschen Geschäftspartner. Bei ersten E-Mail-Kontakten werde er aufgrund seines Vornamens oft mit „Frau Vivaldelli“ angesprochen, plaudert der 29-Jährige ein wenig aus dem Nähkästchen.

In seiner Freizeit ist er gerne in den Bergen oder am See unterwegs. Im Sommer wird fleißig mit Motorrad oder Fahrrad gefahren, im Winter schätzt er die Nähe zu den Skigebieten. Zu seinen Lieblingsplätzen im Hafen zählt das malerische Rondell beim Schloss. Und wenn Besuch kommt, geht’s pflichtmäßig hinauf auf den Moleturm, um dem Gast die Schönheiten der Stadt aus luftiger Höhe zu präsentieren. „Mein Leben findet hier statt, ich bin hier daheim“, sagt Michele Vivaldelli unmissverständlich. „Mit gefällt auch, dass Friedrichshafen keine supergroße Stadt ist und dennoch einen relativ hohen internationalen Bevölkerungsanteil hat. Was natürlich leider fehlt, sind Möglichkeiten, abends in nettem Ambiente gemütlich irgendwo hinzugehen – ohne Angst haben zu müssen, dass um 22 Uhr schon geschlossen wird.“

Seine Zukunft sieht Michele Vivaldelli in Friedrichshafen. Seine Freundin hat er hier kennengelernt und mir ihr jetzt auch eine gemeinsame Wohnung bezogen. Sich eventuell ein Haus oder eine Wohnung zu kaufen, das könnte er sich mittelfristig gut vorstellen. Jetzt aber zurück zur spannenden Eingangsfrage. „Natürlich gibt es einen Unterschied zwischen Pasta und Nudeln“, sagt der italienische Häfler mit schelmischem Grinsen.