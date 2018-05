Verliert der VfB Friedrichshafen auch das dritte Spiel (20 Uhr, sportdeutschland.tv) gegen Berlin in der Finalserie „best of five“, dann sind die Recycling Volleys deutscher Volleyballmeister. Im Wohnzimmer der Häfler, der ZF-Arena. Und Stelian Moculescu, der ehemalige Meistertrainer des VfB, hätte es mal wieder allen gezeigt. In seinem alten Wohnzimmer, das er 2016 nicht ganz freiwillig verlassen musste.

„Ich bin zwar nicht der Wechselkönig“, sagte Moculescu, seit Februar Trainer in Berlin, nach dem zweiten Sieg in der Finalserie am Sonntag in Berlin, dennoch lag er mit seinen spieltaktischen Entscheidungen bisher goldrichtig: „Ich habe vor der Finalserie speziell den Spielern mit weniger Einsatzzeit erklärt, dass alle für unser Team wichtig sind und wir Geduld haben müssen.“

Und nun spielen die, die vorher Geduld haben mussten, plötzlich. Und sind kurz davor, den VfB Friedrichshafen, bis dahin in dieser Saison praktisch Allesgewinner, in der entscheidenden Saisonphase regelrecht vorzuführen. Paul Carroll, der größte Star der Berliner, ist auf der Diagonalen raus, für ihn spielt Kyle Russell. Auch Kapitän und Identifikationsfigur Robert Kromm sitzt mehr auf der Bank, als ihm lieb ist. Für ihn spielte Steven Marshall. Doch ist es so einfach? Ist das der Grund für die zwei Niederlagen des VfB? Es wäre etwas zu einfach, denn der VfB könnte das auch tun, doch die Wirkung ist aktuell eine andere.

Handbremse lösen

Die Mannschaft von VfB-Trainer Vital Heynen steht am Mittwoch mit dem Rücken zur Wand. Sie muss endlich die Handbremse lösen und Berlin in die Schranken weisen. Sonst droht das ganz böse Erwachen einer bisher so rauschhaft und traumhaft gespielten Saison. Doch das dürfte nicht einfach sein, denn irgendwie scheinen alle Spieler gehemmt zu sein. „Ich kann nicht erklären, warum es so läuft. Auf der anderen Seite steht ja keine Laufkundschaft“, betont VfB-Außenangreifer David Sossenheimer bemerkenswert offen. Aber irgendwie eben auch bemerkenswert entlarvend.

Man hat den Eindruck, dass sich ausgerechnet die Spieler, die die ganze Saison am meisten glänzten, ausgerechnet jetzt die größte Auszeit nehmen. Zuspieler Simon Tischer spielte bislang richtig starke, doch in den letzten Finalspielen seiner Karriere schwächelt er plötzlich. Genauso wie der Mittelblock mit Philipp Collin und Andreas Takvam.

Und auch der Grieche Athanasios Protopsaltis ist nicht wiederzuerkennen. Während er in der Champions League auftrumpfte und man den Eindruck hatte, dass gute Vereine in Europa bei ihm Schlange stehen würden, zeigt Protopsaltis Nerven. Die Berliner lesen ihn ganz gut und er überrascht selten den Block mit einer neuen Finte.

„Wenn man die ganze Saison auf einem hohen Niveau spielt, dann sind solche Phasen normal, aber sie kommen zur falschen Zeit“, betont Heynen. Im Gegensatz dazu holen die Berliner Mittelblocker Graham Vigrass und Aleksandar Okolic alles aus sich heraus. Keine Gegenmittel haben die Häfler gegen die Hinterfeldangriffe von Adam White. „Die sind auch schwer zu blocken“, meint Sossenheimer. Berlin gelingt aber auch dies gegen Friedrichshafen öfters als dem VfB lieb ist. Und Zuspieler Pierre Pujol ist zwar nicht so gut wie sein Landsmann Benjamin Toniutti (Zaksa Kedzierzyn), aber er hält seine Mitspieler gut im Spiel.

Ist am Mittwoch alles vorbei? „Noch ist alles offen, denn es war bisher wirklich eng. Nur Kleinigkeiten und etwas mehr Esprit haben in den ersten beiden Spielen den Ausschlag zu unseren Gunsten gegeben.“ Damit lobt Stelian Moculescu die erfolgreiche Spielweise seiner Mannschaft. Dem 67-Jährigen ist es gelungen aus enttäuschten Spielern in der Finalserie richtige Spielverderber zu machen. Und wenn sie den Glauben an sich nicht verlieren, dann wird es für den VfB im dritten Spiel sehr eng. Berlin punktete in den Playoffs bisher mit starkem Block, guten Aufschlägen und ganz besonders viel Leidenschaft.

Vital Heynen blockt ab. „Nein, wir haben erst das dritte Spiel der Finalserie und wir kommen zurück“, betont er. Das erste Spiel gegen Berlin in der ZF-Arena (1:3) sei schlecht gewesen. In der zweiten Partie habe nur das Ergebnis nicht gestimmt (2:3). Und am Mittwoch kommt die Wende? „Ich habe nach dem Training am Dienstag in die Augen meiner Spieler geschaut und viel Feuer gesehen und den Willen, die Serie zu drehen“, sagt der Belgier.

Ob das Taktikfuchs Stelian Moculescu zulässt? Die Finalserie ist bislang auch der Kampf zweier Spielsysteme und zweier Trainer, die sich um das Wohnzimmer streiten. Stelian Moculescu, der draufhauen lässt als gebe es kein Morgen und Vital Heynen, der seinen Spielern beigebracht hat, den Gegner die Fehler machen zu lassen. Bislang siegte die Brachialgewalt.