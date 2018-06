In der SAT.1-Erfolgsstory „The Biggest Loser“ hat sich der Liebenauer Benjamin Manns noch an die Anweisungen von Mareike Spaleck (31) halten müssen, im April konnte die Gelsenkirchenerin schon im „Playboy“ bewundert werden. Wie vielseitig das Fitnessmodel ist, beweist die 31-Jährige aktuell auf ihrer Youtube-Seite mit ihrem Mann Siggi Spaleck, der aus Friedrichshafen stammt. Dort präsentieren sich die beiden bei einer Flachwitze-Challenge.

Mareike Spaleck wird auch in Friedrichshafen gleich erkannt. Selfie- und Autogrammwünsche muss das multimediale Starlet an der Uferpromenade erfüllen. Kein Wunder, erst wochenlang im TV bei „The Biggest Loser“, dann im Männermagazin, wo sie (fast) alle Hüllen fallen ließ. Auf Youtube und Instagram ist die gelernte Hotelfachfrau sowieso allgegenwärtig – wie ihr Mann Siggi.

Acht Millionen haben schon ihre Videos gesehen. Siggi Spaleck, der vor allem in Markdorf aufwuchs, zeigte in der Molke sein Können als Breakdancer oder trat in Straßenshows auf dem Kulturufer auf.

Sport und Wirtschaft studiert

In Darmstadt arbeitet der mittlerweile 35-Jährige in einem Fitnessstudio, während er in Köln Sport und Wirtschaft studierte.

An der Hessischen Bergstraße lernten sich die zwei 2008 kennen, wo Siggi Spaleck Vertriebsleiter in einem Studio war. 2010 rief er das Mikrostudiokonzept für Personal Training ins Leben. „Mach was du liebst, dann fällt dir vieles in den Schoß“, wirft Mareike Spaleck ein, die in München im Hotel Vier Jahreszeiten gearbeitet hat und den Bachelor in der Tasche hatte, „aber das war mir mit der Zeit zu overdressed“.

2013 eröffnete der gebürtige Häfler seine eigene VIP-Fitness-Lounge in Zwingenberg. Dort trainiert er auch Promis wie Mandy Capristo, Julia Neigel oder Timo Glock und Star-DJ Karotte. Spaleck ist Inhaber von Deutschlands erster Fitness-Kochschule auf Youtube und bietet dort einer wachsenden Community kostenlos über 200 Fitnessrezepte an. Mit der Kochschule wird er gemeinsam mit seiner Frau auch deutschlandweit für Firmenevents gebucht. Sein Erfolgskonzept basiert darauf, dass es im 2015 eröffneten „Private Sportsclub“ in Bensheim nicht nur um Training und Ernährung geht, sondern vielmehr um den Menschen und seine Alltagsgewohnheiten.

„Wir haben viele Visionen und sind mutig“, lachen die beiden, die seit acht Jahren 24 Stunden am Tag zusammen sind und 2014 geheiratet haben. Erst „The Biggest Loser“ sorgte dafür, dass sie zeitweise getrennt waren. In dem Jahr vor der Anfrage von SAT.1 wurde Mareike Spaleck Vizemeisterin des internationalen Fitness Model Contest (Österreich) sowie Deutsche Vizemeisterin der WFF (World Fitness Federation).

Ihr Mann wollte da nicht nachstehen und wurde Mr. Adonis sowie Deutscher WWF-Vizemeister im Mr. Fitness-Bewerb. „Es kann keiner mitfühlen, wie es den Kandidaten im Camp geht. Benni hatte Heimweh und hat sich – was eigentlich positiv ist – mit sich selbst beschäftigt. Nur just zum Zeitpunkt, wo zwei Tage entscheidend sein können. Und nach dem Ausscheiden ist er in ein Loch gefallen – obwohl die Möglichkeiten bis zum Finale da waren“, beschreibt die Fitnesstrainerin das Aus von Manns nach nur zwei Wochen in Andalusien.

Aus dem Ruhrpott nach Köln

Dass die Partnerschaft trotz all der Verpflichtungen derart ins Rollen gekommen ist, beschreibt wiederum Siggi Spaleck. „Es war ein Aufeinander zugehen. Ich habe mich auch mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt, mich gefragt: wie kann so etwas harmonisch verlaufen? Wir sind völlig verschiedene Typen und haben uns angenähert.“

Mareike, die nach dem Abitur wegen der spannenderen Hotelszene aus dem Ruhrpott nach Köln zog, ergänzt: „Mit ernsten, tiefgründigen Gesprächen. Echte Liebe steht über allem. Sie muss gar nicht auf den ersten Blick sein (Siggi: „Ach ja?“), sondern sich über die Persönlichkeit entwickeln. Wenn du den Menschen hinter seiner Schokoladenseite kennenlernst.“ Kurze Pause. „Ich dachte zuerst: Oh Gott, er ist viel zu klein und heißt Siegfried.“

Siggi Spaleck lacht. Etwas ernster war er , als er von der Playboy-Anfrage erfuhr. „Aber das Shooting wurde exzellent umgesetzt. Die Bilder zeigen, was sie ist und was sie lebt.“ Auch Mareike war vollauf zufrieden. „Manche Frauen wollen in andere Rollen schlüpfen und verfallen dem Schönheitswahn. Ich wollte Natürlichkeit zeigen, und das kam auch beim Playboy gut an.“

Die Spalecks wollen nicht aufgrund einer Zahl an der Waage, wie das beim „Biggest Loser“ vorrangig ist, werten. „Wir wollen Gesundheit vermitteln. Ob Schönheits- oder Fitnesswahn, jede Szene hat ihre Extreme. Wir stehen für lebendigen, nachhaltigen Lifestyle. Viele Frauen sehen nur das an sich, was sie nicht schön finden. Dabei gilt es, mit sich zufrieden zu sein, ohne sich zu kasteien. Zu lernen, was dir gut tut. Unser täglich Brot ist es, Halbwahrheiten, die kursieren, zu ersticken.“

Als sie selbst der Hunger überfällt, fällt ihnen auf: „Friedrichshafen könnte mehr vegane Restaurants vertragen.“