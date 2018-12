Der Sieger steht erst nach Stichkampf fest

Einer guten Traditionhat im Ailinger Spiellokal des SV Friedrichshafen der Nikolaus-Cup stattgefunden. Das mit Spannung und Vorfreude erwartete fünfrundige Turnier wurde im Schweizer Modus und mit jeweils 15 Minuten Bedenkzeit ausgetragen.

Nach drei Runden schaffte es Michael Wiemer mit voller Punktzahl und einem Punkt Vorsprung an die Spitze der Tabelle. In Runde 4 konnte Vereinsmeister Frank Dangelmayer gegen Schachfreund Wiemer gewinnen, so dass beide jetzt zusammen mit Markus Funk punktgleich vorne lagen. In der letzten Runde konnte Frank Dangelmayer gegen Markus Funk gewinnen., während Michael Wiemer ebenfalls erfolgreich gegen Norbert Kolterer war.

Der Turniersieger konnte somit noch nicht geehrt werden. Es kam zum Stichkampf zwischen Frank Dangelmayer und Michael Wiemer, die punktgleich mit 4 aus 5 Punkten vorne lagen. Die finale Entscheidung über den Cup Sieg wurde mit einer Bedenkzeit von je 5 Minuten pro Schachspieler ausgetragen. Am Ende siegte Frank Dangelmayer, der auch als Favorit in das Weihnachtsturnier am Freitag.

Damit sah die Tabelle vom Nikolaus-Cup 2018 beim SV Friedrichshafen so aus: 1. Frank Dangelmayer 2. Michael Wiemer 3. Markus Funk 4. Jure Cotic 5. Stanislaw Bazylevsky 6. Bozo Starcevic und Jürgen Fischer 8. Norbert Kolterer.