Der Seemannschor Friedrichshafen sticht wieder in See

Anlässlich des Ultramarin Hafenfestes in Kressbronn/Gohren hat der Seemannschor Friedrichshafen am 25. Juni mit alten und neuen Seemannsliedern die Gäste unterhalten und für Stimmung gesorgt.

Bei strahlendem Wetter mit fast zu viel Sonne gingen die Seebären unter der Leitung des neuen Chorleiters Eberhard Graf auf die Reise um die Welt. Mit viel Schwung sangen sie aus voller Kehle von Fernweh und ihren Liebsten daheim.

Wer mehr von den 'gestandenen' Seemännern hören möchte, hat am 9. Juli um 11.00 auf dem Schlemmermarkt in Friedrichshafen wieder die Möglichkeit.

Und wer selbst mal mitsingen möchte, kann mal bei einer Chorprobe 'reinschnuppern'. Der Seemannschor freut sich immer über neue Mitsänger. Auch würde man sich über neue Musiker freuen, die Akkordeon, Geige oder Mundharmonika spielen. Die Proben finden immer am Montag um 17.30 im Musiksaal des Graf-Zeppelin-Gymnasiums in der Katharinenstraße 20 in Friedrichshafen statt. Näheres unter 0171 37 25 204.