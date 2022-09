Der Seele fehlen Ärzte

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Dienstag, dem 20. September klingelte das Telefon in der EUTB in Oberteuringen und die Redaktion der SWR Sendung „Zur Sache Baden-Württemberg“ war am Telefon. „Haben Sie morgen Zeit für einen Interview zum Umgang mit Depressionen“, so die Frage .Natürlich wurde gleich zugesagt und Mittwoch um 15 Uhr stand das Kamerateam pünktlich vor dem Büro. Der Therapiehund Lucky war auf Wunsch des Senders dabei. Das Mitglied unseres Vereins Daniel Neher stand ebenso bereit. Der Dreh dauerte zwei Stunden und Lucky und Thomas Schalski mussten mehrmals die gleichen Strecken laufen. Was für ein Stress. Spannend für alle Beteiligten war, wie eine solche Sendung produziert wird. Am Mittwoch gedreht, am Abend in Stuttgart geschnitten und am Donnerstag gesendet. In einer Pause wurde noch ein Beitrag für das Radio SWR 4 aufgenommen und ebenso am Donnerstag gesendet. Alles ging sehr schnell, vom Dreh bis zur Sendung.

In dem Bericht geht es um den Mangel an Therapieplätzen bei Depressionen. Bis zu einem halben Jahr müssen Patienten auf den dringend Therapieplatz warten. In dieser Zeit kann sich die Krankheit verschlimmern. Antidepressiva sollten nur zur akuten Stützung und zeitlich begrenzt eingesetzt werden. Mit Beginn der Therapie sollte dann auf Antidepressiva verzichtet werden. Aus den Beratungserfahrungen werden Andtidepressiva teilweise jahrelang verschrieben.

Wer die Sendung verpasst hat kann Sie in der ARD Mediathek sehen:(https://www.ardmediathek.de/video/zur-sache-baden-wuerttemberg/fuer-die-seele-fehlen-aerzte/swr-bw/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9hZXgvbzE3MzAyNzA).

Für das Team der EUTB, Mitglieder des Vereins und Lucky ein spannender Tag. Zum Abschluss ließ sich Lucky vom SWR Team ordentlich kraulen.