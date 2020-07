Aufgrund der Corona-Pandemie haben seit März die Proben des Seehasen-Fanfarenzugs Friedrichshafen geruht. Seit einer Woche sind die Fanfarenzügler musikalisch wieder aktiv. Mit ihrem Hygienekonzept fühlen sich die Häfler für den Probenbetrieb gut aufgestellt, wie die Verantwortlichen mitteilen.

Während der vergangenen Monate war es still um Friedrichshafens ältesten Fanfarenzug. Außer einiger Sitzungen via Skype und diverser Mitgliederinformationen über die elektronischen Kanäle lag das Vereinsleben praktisch brach. „Wir haben die verfügbare Zeit zwar genutzt, um einige liegen gebliebene Themen abzuarbeiten – so wurde ein neues Vereinsverwaltungsprogramm in Betrieb genommen – aber der direkte Kontakt zu den Mitgliedern und der Probenbetrieb haben doch sehr gefehlt“, so Uwe Köppe, Chef des Fanfarenzugs. Umso größer war die Freude, als Lockerungen einen Probenbetrieb wieder möglich machten.

Zur ersten Probe, die im Freien im Häfler Industriegebiet stattfand, war der Mitgliederandrang groß. Hände desinfizieren, eintragen in die vorbereitetet Kontaktliste, Platz mit Mindestabstand für die Probe zugewiesen bekommen – so war der Ablauf. „Wir haben das ganz gut hinbekommen“, findet Schriftführer Rainer Maucher. Köppe achtete darauf, dass auf den üblichen Handschlag oder andere Begrüßungsrituale verzichtet wurde. Die Einhaltung des Mindestabstands oder das Benutzen der Mund- und Nasenbedeckung in den Pausen waren kein Problem.

„Musikalisch hat man die lange Pause gemerkt“, sagt Philipp Pfeifer, der die Probe musikalisch leitete. Da neben dem Seehasenfest bisher auch alle weiteren Auftritte abgesagt wurden, möchte der Fanfarenzug die Zeit nutzen, um sich musikalisch weiterzuentwickeln. So haben die Roten, wie der Fanfarenzug auch genannt wird, noch einige Eigenkompositionen in der Schublade, die einstudiert werden wollen.

Auch für die Nachwuchsarbeit möchten sich die Häfler wieder gut aufstellen, um nach der Corona-Krise Neumitglieder einzuführen. „Mit unserem Präventions- und Schutzkonzept, welches vom Landrat bestätigt wurde, sind wir auf diesem Gebiet sehr gut aufgestellt“, so Köppe. Das Konzept zum Schutz von Kindern und Jugendlichen ist auf der Internetseite des Fanfarenzugs einzusehen. Wer Lust hat, dabei zu sein, kann sich per E-Mail schon jetzt beim Vorstand melden, um dann zügig einzusteigen. Das Mindestalter beträgt zwölf Jahre, Instrument und die Erstausstattung des Kostüms werden größtenteils gestellt.