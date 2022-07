Der Seehas zeigt, dass die Uferparkneugestaltung doch funktionieren könnte.

Der Seehas ist nun wieder im Tiefseemöhrenfeld. Doch wir sind uns sicher, dass er die Verabschiedung am Montagabend sehr genossen hat. Aufgrund des zu niedrigen Wasserstandes im Gondelhafen wurde er zuerst mit kleinem Boot der DLRG aus dem Gondelhafen auf den See und dann mit dem Polizeiboot zurück in sein Unterwasserreich gebracht. Es geht also doch.

Beim Anblick der Verabschiedung fiel bestimmt nicht nur mir auf, dass ein KO.-Kriterium für die Uferparkneugestaltung an dieser Stelle, an der eine Brücke hinüber auf die Hafenmauer geplant war, eben diese Verabschiedung des Seehas war. Man könne die Brücke nicht bauen, weil man dann ja nicht mehr den Seehas mit dem Polizeiboot aus dem Gondelhafen abholen könne. Und (fast) alle haben genickt, die Brücke war – wie mittlerweile weite Teile dieser ambitionierten Planung – gestorben.

Doch noch gut

So war der niedrige Wasserstand dann doch zu etwas gut. Er hat gezeigt, dass man den Seehas mit kleineren Booten aus dem Gondelhafen holen könnte, um ihn dann der Polizei zu übergeben, also ihn von der Wapo nach Hause fahren zu lassen. Sie wissen, was gemeint ist. Und schön war diese Verabschiedung auch. Meinte doch ein kleines Mädchen dem Seehas hinterherwinkend: „Tschüss Seehas, bis morgen.“