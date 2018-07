Der Seehasenmontag steht schon immer ganz im Zeichen des Sports. Beim Duathlon haben sich in diesem Jahr haben 40 Schüler der Altersklasse 2005 und 2006 beteiligt. Bei der Altersklasse der in 2003 und 2004 geborenen Schüler sind 16 an den Start gegangen. Nach dem Startschuss sind die Sportler zunächst 100 Meter geschwommen und direkt im Anschluss noch 1100 Meter gelaufen und das Ganze bei traumhaften Wetter und vor traumhafter Alpenkulisse am Graf Zeppelin Haus.

Das sind schon sportliche Herausforderungen, doch auch hier zählt: Hauptsache mitmachen. Jeder Teilnehmer wird bis zum Ende von Lehrern, Zuschauern, den Lizzy Girls der St. Elisabeth Realschule und dem Seehas höchstpersönlich lautstark angefeuert. Damit auch niemand auf der Strecke bleibt, sind überall Streckenposten stationiert und der Seehas joggte sogar einige Meter mit, um die Teilnehmer zu motivieren. Auch wenn es, wie bei den Olympischen Spielen, nur die ersten drei Mädchen und Jungen auf das Treppchen schaffen, wird jeder Teilnehmer fürs Mitmachen gelobt. Insbesondere auf der Zielgeraden gaben die Jungs und Mädchen noch mal so richtig Gas. In der zweiten Altersgruppe (2003/2004) fiel direkt zu Beginn ein Teilnehmer während des Schwimmens aus und ein anderer Schüler hat ihm dabei geholfen ins Boot des DLRG zu steigen, obwohl er deswegen als letzter aus dem Wasser stieg. Das nennt man Sportsgeist, der einem Seehasenfest würdig ist.

Bruno Hirscher und Thilo Weisner moderierten die Veranstaltungen des Vormittags. Im Anschluss ging es gleich mit dem Tretbootrennen weiter. Schlag auf Schlag wurden die Boote mit Zweier- oder Dreierteams besetzt. Sechs bis sieben Mannschaften traten in den Jahrgangsstufen fünf, sechs und sieben gegeneinander an, dabei fuhren immer zwei Teams zeitgleich, während sich die nächsten schon in weiteren Tretbooten bereit machten, um loszurasen, wenn die vorherigen Tretbootfahrer eintrafen.