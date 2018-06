Seit 18 Jahren lebt Robert Ackermann in Friedrichshafen und genau seit dieser Zeit hat er sich mit dem Seehasenfest identifiziert. 2008 wurde er an der Ludwig-Dürr-Schule Konrektor, seit 2018 ist er nun Seehasenfest-Präsident und folgt auf Hermann Dollak.

Den Zusammenhang zwischen der Ludwig-Dürr-Schule und dem Seehasenfest erklärt Robert Ackermann mit wenigen Worten. „Mit Harald Buckenmaier ist man beim Seehasenfest ganz nah dabei“, sagt er und meint damit den ehemaligen Rektor der Schule, der lange Jahre im Seehasenfest-Präsidium für den Hasenklee verantwortlich war. Als Harald Buckemmaier in Ruhestand ging, wurde er Nachfolger für ihn im Präsidium. Das war 2015. Harald Buckenmaier ist heute für das Standkonzert beim Seehasenfest verantwortlich und arbeitet noch im Festausschuss mit.

Zur Arbeit im Präsidium und für das Seehasenfest sagt er: „Das ist eine ehrenhafte Aufgabe, es ist viel Arbeit und man ist das ganze Jahr über beschäftigt. für die Tage des Seehasenfestes aber lohnt sich das ganze Herzblut, das alle Beteiligten dafür mitbringen. Es ist nicht allein der Präsident, der das Fest bestimmt“. Robert Ackermann und betont immer wieder, wie wichtig nicht nur die Zusammenarbeit innerhalb es Präsidiums, sondern auch mit dem Festausschuss und vor allem der Stadtverwaltung, dem städtischen Baubetriebshof, der Polizei, den Rettungskräften, Feuerwehr und Technischem Hilfswerk sowie vielen anderen Beteiligten und Vereinen ist, die am Seehasenfest Anteil haben. Der Präsident sei da nur ein klein4es Rädchen im Getriebe.

Neues Buch zum Jubiläum

Das kommende Seehasenfest ist das 70. und dieses Jubiläum soll mit einem neuen Buch gefeiert werden. Seehasenfest-Archivar Karl Hess arbeitet an diesem Buch, das zum fest erscheinen soll und sich mit der Entstehung des ersten Seehasenfestes beschäftigt. Es geht um die Beweggründe und die Umstände, die zum Fest geführt hatten und um die Zeit, in der es stattfand.

Ebenso wie schon Hermann Dollak es betonte, ist für Robert Ackermann ein ganz wichtiges Ereignis in der Geschichte des Seehasenfestes der Bau des Fundus. Wenn das Seehasenfest 2019 vorüber ist, sollen alle Utensilien, Kostüme, Gewänder und Gerätschaften in dem neuen Haus untergebracht werden. Zu diesem Zeitpunkt sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein. „Das hilft dem Seehasenfest ungemein, weil die Utensilien dann sorgsam untergebracht sind und nicht von vielen verschiedenen Orten zusammen gekarrt werden müssen“, sagt Robert Ackermann. In dem neuen haus soll es eine Werkstatt geben und Versammlungsräume, es wird die neue Heimat des Festes werden.

Zuvor aber gibt es jede Menge Arbeit mit dem aktuellen Seehasenfest. Einer der vielen Höhepunkte ist dabei der Festzug, der in diesem Jahr das Motto „Wir lesen mit dem Seehas“ trägt. Verantwortlich für diesen Festzug ist in diesem Jahr Kai Nopper, Schulleiter der Gemeinschaftsschule Graf Soden, der den Job von Josef Brugger übernommen hat. Trotzdem ist dieser Festzug auch in die Hände vieler Mitwirkenden gelegt, und Robert Ackermann dankt dafür den Lehrern und Schulleitungen, die diesen Festzug unterstützen, die mithelfen, die Abzeichen zu verkaufen, auf die Kinder aufpassen und sich für das Kinder- und Heimatfest einsetzen – auch wenn sie vielleicht gar nicht aus Friedrichshafen kommen. „Das spielt bei uns aber keine Rolle. Hier ist jeder willkommen“, sagt Ackermann, der selbst kein gebürtiger Häfler ist. Aber genau diese Offenheit unterscheide das Seehasenfest vielleicht auch von anderen regionalen Veranstaltungen.

Für das Fest 2018 wünscht sich Robert Ackermann, dass es vor allem stressfrei und ohne Probleme verlaufe. Die große Organisation, die größtenteils geräuschlos im Hintergrund wirke, sorge dafür, dass das Fest und vor allem der logistisch nicht ganz einfache Festzug reibungslos über die Bühne gehen. „Die Eltern dürfen ihre Kinder bedenkenlos den Lehrern anvertrauen.“ Ackermann weiß, wovon er spricht. Die Familie hat auch drei Kinder, die das Fest bereits aktiv begleitet haben, und seine Frau spielt aktiv in der Musikkapelle Schnetzenhausen, ist also beim Festzug ebenfalls aktiv.