Interessante Berichte, schöne Jubiläen und die Wahl des Vorstands haben im Mittelpunkt der Generalversammlung des Peoria Clubs Friedrichshafen gestanden. Im Lauf des Abends stellten die Mitglieder fest, dass der Austausch und die Kommunikation zwischen den beiden Städten stets aktiv und präsent sind. Ein Beweis hierfür sei beispielsweise auch der Schüleraustausch, der in diesem Jahr zum 40. Mal stattfindet.

Das sei der längste andauernde Schüleraustausch, den es ohne Unterbrechung mit einer amerikanischen Partnerstadt deutschlandweit gibt, so Joachim Seliger in seinem Bericht. Der Vorsitzende ging auch auf das 35-Jährige des Peoria-Clubs ein. Dies wurde mit einem Festakt im Graf-Zeppelin-Haus gebührend gefeiert. Es sei, nach dem 35. Geburtstag der Städtepartnerschaft zwischen Friedrichshafen und Peoria ein Jahr zuvor, ein weiterer Höhepunkt im Vereinsleben des Clubs gewesen. Besonders passend war, dass zu der Feier Studenten der Bradley University aus Peoria anwesend waren. 2017 stand auch die Teilnahme am internationalen Stadtfest an.

Kurz danach ging im August dann eine Schülergruppe mit dem neuen Betreuerteam Lukas Schenk und Franziska Thelemann in die amerikanische Partnerstadt im Bundesstaat Illinois und verbrachte dort drei wundervolle und ereignisreiche Wochen. Das Vereinsjahr fand traditionell mit dem Thanksgiving-Fest am vierten Donnerstag im November seinen Abschluss.

Die Tagesordnung wurde zügig abgearbeitet. So fanden die Berichte über den Studentenaustausch und die Kassensituation die notwendige Aufmerksamkeit. Kassier Claus Hendrischke konnte ein gutes Jubiläumsjahr konstatieren, indem man allerdings etwas vom Vereinsvermögen abgeschmolzen hat. Die Kassenprüferinnen bescheinigten eine tadellose Kassenführung und so konnte Thomas Schechinger, Abteilungsleiter bei der Stadt Friedrichshafen, für Repräsentation und Städtepartnerschaften zuständig, die Entlastung der Kasse und des Vorstandes vornehmen. Gleichzeitig konnte er als Wahlleiter gewonnen werden.

Seehasenfest ist Anlass für Besuch

Die Neuwahlen ergaben Veränderungen im Vorstand des Peoria Clubs. Es wurden neu gewählt: zum Schriftführer Lukas Schenk für Iris Seliger, als Beisitzerin im Jugendaustausch Franziska Thelemann für Elvira Hassler und als Beisitzer Jubiläen/Festausschuss Marc Tomaszewski für Philipp Thies. Im Amt bestätigt wurden Karin Seckinger als zweite Vorsitzende und Maike Helberg als Kassenprüferin. Vorstand Joachim Seliger bedankte sich bei den ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern und überreichte allen ein kleines Präsent.

Hauptaufgabe des Vereins in den kommenden Wochen wird der Empfang der Schüler aus Peoria mit ihren Betreuern sein. Die Gruppe reist rechtzeitig zum Seehasenfest am See an. Für 2019 ist erneut wieder ein Studentenaustausch mit der Bradley University geplant. Abschließend bedankte sich der Vorsitzende bei der Stadt für die Unterstützung. Dann klang der Abend gemütlich aus.