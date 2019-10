Der Saisonauftakt der Volleyballer steht vor der Tür

Der VfB Friedrichshafen startet am Samstag, 12. Oktober, in die neue Saison der Volleyball-Bundesliga. Mit einem Heimspiel gegen den Aufsteiger Heitec Volleys Eltmann (19.30 Uhr in der ZF-Arena) feiern Fans und Verein gemeinsam das Ende der Sommerpause. Im erneuerten Team von Chef-Trainer Michael Warm und Co-Trainer Patrick Steuerwald sind in dieser Saison so viele Nationen vertreten, wie wohl lange nicht mehr, teilt der VfB in einem Schreiben mit.

Australien, Deutschland, Estland, Nord-Mazedonien, Österreich, Slowakei, Rumänien, Tschechien und die USA. Aus diesen neun Nationalitäten setzt sich das Team der Häfler für die kommende Saison zusammen. „Wir haben einige sehr interessante Spieler im Kader, die es in ihren bisherigen Teams jeweils gewohnt waren, Verantwortung zu übernehmen“, sagt Michael Warm über seine Jungs. „Jetzt gilt es in der Kürze der Zeit diese Persönlichkeiten zum neuen VfB zusammenzufügen und die jeweiligen Stärken optimal aufs Feld zu bringen.“

Auch die Fans können es kaum erwarten: Um den Saisonstart passend zu zelebrieren, wollen sich alle Anhänger der Volleyballfamilie um 15 Uhr im Dorfkrug in Friedrichshafen treffen, heißt es in der Mitteilung weiter. Nach einem Austausch steht dann circa 45 Minuten vor Spielbeginn ein Fanmarsch zur ZF-Arena an – und zwar alle in blau: „Egal ob im Trikot oder T-Shirt, Hauptsache in den Farben unseres Herzensvereins“, so Ingo Volkmer, der das Treffen initiiert.

Auch der Verein hat sich zum Saisonstart eine Aktion ausgedacht. Unter dem Motto „1+1 Ticketaktion gegen Eltmann“ gibt es beim Kauf eines Tickets eine Freikarte für das Achtelfinale im DVV-Pokal (am 2. November um 19.30 Uhr) dazu.